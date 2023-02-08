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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال لقائه وفد «طشقند» الأوزبكستانية|رئيس جامعة الإسكندرية: نؤسس «تكنولوجى بارك» داخل 3 مجمعات

الدكتور عبدالعزيز
الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية

 

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وفد جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية الأوزبكستانية برئاسة الدكتورة جولتشيخرة ريخسييفا رئيس الجامعة، وذلك بحضور الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء ووكلاء كليات الحقوق والعلوم والأداب والفنون الجميلة والسياحة والفنادق والدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية ومسئولي مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية.
وفى كلمته رحب الدكتور عبد العزيز قنصوة بوفد جامعة طشقند في رحاب جامعة الإسكندرية، مؤكداً حرص الجامعة على التعاون الدولي مع  الجامعات العالمية المرموقة لافتاً إلى أن جامعة الإسكندرية لديها العديد من الدرجات العلمية المزدوجة مع جامعات أمريكية وبريطانية وأوروبية تتيح للطلاب الحصول على الدرجة العلمية من الجامعتين، وأضاف أن هذا المحور يعد ركيزة أساسية لدى جامعة الإسكندرية حيث أنشأت الجامعة العديد من الدرجات المزدوجة والمشتركة مع كبرى الجامعات الدولية المصنفة عالمياً وتسعى لاستكمال مستهدفها فى هذا الشأن خلال الفترة المقبلة، وذلك فى التخصصات العلمية المختلفة، وأعلن د. قنصوه أن الجامعة تؤسس حالياً تكنولوجى بارك داخل ٣ مجمعات بالجامعة لتحقيق الإستفادة من المخرجات والمشروعات البحثية الخاصة بالجامعة وتطوير مفهموم الصناعة القائمة على المعرفة.
فيما أكدت الدكتورة جولتشيخرة ريخسييفا رئيس جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية الأوزبكستانية أنها حريصة علي التعاون مع جامعة الإسكندرية العريقة خاصة فى مجال الاستشراق واللغة العربية ودراسة المخطوطات والتراث الثقافي وتعميق التعاون الدولي فى المجالات الأكاديمية ذات الإهتمام المشترك، ولفتت أن جامعة طقشند تأسست منذ مائة عام، وتضع خطة استراتيجية لتأهيل الكوادر العلمية، وتستهدف التعاون في المشاريع العلمية مع كبرى الجامعات الأجنبية، لافتة ان خريجي جامعة طشقند يتقلدون مناصب في الحكومة الأوزبكستانية وهناك 50 من السفراء في أوروبا، وتمتلك الجامعة  5  مجلات علمية وأضافت ان جامعتها تسعى للنشر الدولي المشترك مع جامعة الإسكندرية، وتنفيذ المشاريع العلمية العلمية في دراسة المخططوطات التراثية بمكتبة الإسكندرية ومتحف مقتنيات جامعة الإسكندرية.
  وأشار الدكتور أشرف الغندور أن جامعة الإسكندرية مستعدة للتعاون مع جامعة طقشند لدراسة المخطوطات، لاسيما ان جامعة الإسكندرية تمتلك متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية والذي يحتوي على مخطوطات نادرة وكتب تراثية الأديان السماوية الثلاثة، مؤكدا أن ذلك سيعطي أهمية كبرى للتعاون في دراسة تلك المخطوطات. 
ولفت الدكتور وائل نبيل، أن جامعة الإسكندرية لديها مركزا خاصا لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها TAFL  Center ، مؤكدا أن ذلك المركز سيعطي أهمية كبرى للتعاون بين الجامعتين في تعليم اللغة العربية في دولة أوزباكستان.
فيما قامت الدكتورة بشري سالم بإلقاء عرض تقديمي عن جامعة الإسكندرية وكلياتها ومعاهدها والبرامج التعليمية الدولية المختلفة بجامعة الإسكندرية، فضلا عن الدرجات العلمية المزدوجة التي ابرمتها جامعة الإسكندرية مع مختلف الجامعات الدولية.

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