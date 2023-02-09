الإمارات تحذر من انتشار الأسلحة بفعل الأزمة الأوكرانية.. القتلى في تركيا وسوريا على عتبة الـ 16 ألفا.. وبلينكن: المشاهد في البلدين مفجعة.. عناوين الصحف الإماراتية

إشادة تركية بجهود الإمارات في تقديم المساعدات

الإمارات ترحب باجتماع بحريني قطري لتحقيق رؤية «قمة العلا»

بايدن: قرار ترشحي لولاية ثانية غير نهائي

روسيا تكثف هجماتها الشتوية شرق وجنوب أوكرانيا



تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الخميس، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، أشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، سفراء دولة الإمارات وممثلي بعثاتها التمثيلية في الخارج، المشاركين في الملتقى الـ17، الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي تحت عنوان «الإمارات العربية المتحدة.. حاضر مشرق ومستقبل واعد»، يرافقهم سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

ورحب، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس «قصر البحر»، بوفد الدبلوماسيين الإماراتيين، مثمّناً الجهود التي يقومون بها كلٌّ في موقعه في خدمة وطنهم وشعبهم.



لفتت صحيفة البيان إلى اعلان الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أمس الأربعاء، عن فتح باب التسجيل لموسم الحج (1444 هـ - 2023) من خلال الموقع الرسمي أو التطبيق الذكي للهيئة من 13 فبراير ولغاية 10 مارس 2023.

وأوضحت الهيئة أن آلية الفرز ومنح تصاريح الحج ستتم بعد انتهاء فترة التسجيل وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة.

أوضحت صحيفة الاتحاد تحذير دولة الإمارات، أمس، من تأثير الأزمة في أوكرانيا على انتشار الأسلحة، منوّهة بالوضع الإنساني والاستجابة الدولية لتخفيف معاناة المدنيين الأوكرانيين.

وقالت الإمارات في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، أمس: «نكرر موقفنا الراسخ المتمثل في أنه من الضروري حماية الأسلحة أثناء عملية النقل والتخزين والاستخدام»، مضيفة أن ذلك أمر ملح بصورة خاصة في سياق الأعمال العدائية العسكرية الدائرة.



قالت صحيفة الخليج إن سفير جمهورية تركيا لدى الدولة، توجاي تونشير، زار بمرافقة اللواء صالح بن مقرن العامري، قائد العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، مطار الريف في العاصمة أبوظبي.

واطلع السفير على سير أعمال شحن المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب التركي، وأثنى على دور القيادة الرشيدة، ضمن عملية «الفارس الشهم 2»، مشيداً بجهود دولة الإمارات في مساعدة الأشقاء، وتقديم يد العون والدعم في مواجهة تلك الكارثة.

عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة الاتحاد بإعلان دولة الإمارات عن تقديمها منحة بقيمة 1.83 مليون درهم بالتعاون مع "مبادرة نادية مراد" بهدف تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير شامل لتوفير إمدادات المياه والإصحاح البيئي والنظافة الصحية في قضاء سنجار بالعراق.

وقال سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية: " تعمل دولة الإمارات على المساهمة في دعم كافة مشاريع إعادة الاستقرار في المناطق التي تضررت من هجمات تنظيم داعش الإرهابي في قضاء سنجار في محافظة نينوى بالعراق عبر توفير الخدمات الأساسية للفئات الأكثر ضعفاً، خاصة النساء والأطفال وكبار السن من الأقلية الأيزيدية".



وأبرت صحيفة الخليج ترحيب الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، باجتماع وزيري خارجية البحرين وقطر، واتفاقهما على وضع الآليات والإجراءات لتحقيق رؤية «قمة العلا».

وأضاف قرقاش، في تغريدة على «تويتر»، أمس الأربعاء، «نرحب باجتماع وزيري خارجية البحرين وقطر الشقيقتين، واتفاقهما على وضع الآليات والإجراءات لتحقيق رؤية قمة العلا، تحديات الاستقرار والازدهار في العقود المقبلة أساسها التنسيق والتعاون والعمل الجماعي»، مؤكداً أن حلقات التضامن الخليجي والعربي والتعاون الإقليمي ضمان للمنطقة وشعوبها.



وذكرت صحيفة الخليج أن ضرب زلزال بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر ولاية البويرة الجزائرية. وأعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء تسجيل الزلزال مساء أمس.

وأوضح المركز أن مركز الزلزال كان على بعد 8 كيلومترات جنوبي بلدية بئر غبالو.



نقلت صحيفة الوطن عن وسائل إعلام سورية وقوع هزة أرضية جديدة، مساء الأربعاء، على الحدود السورية اللبنانية بقوة 4.3 درجة.

وأضافت المعلومات أن الهزة وقعت في لبنان، وطالت جنوب الهرمل على الحدود مع سوريا، وتأثرت بها مناطق من العاصمة دمشق.



أشارت صحيفة الاتحاد إلى وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مشاهد الدمار الناجم عن الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا مؤخرا بالمفجعة.

وأضاف بلينكن عبر حسابه على تويتر: "تستجيب الولايات المتحدة بالفعل، وستواصل إيجاد طرق لمساعدة ضحايا الزلزال في جهود البحث والإنقاذ والإغاثة.

أنا متحمس لرؤية أميركيين على الأرض، يساعدون من هم في أمس الحاجة إليها".



وقد أوضحت صحيفة الخليج اقتراب عدد القتلى في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع على طول الحدود التركية السورية وما تلاه من هزات ارتدادية من 16 ألف شخص.

وارتفع عدد القتلى في تركيا إلى 12 ألفاً و 850، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، نقلاً عن هيئة الكوارث التركية «آفاد». وعبر الحدود في سوريا بلغ عدد القتلى 2750.

دوليا، أفادت صحيفة البيان بأن منظمة اليونسكو منحت الأربعاء المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل جائزة مرموقة تكريما لجهودها في فتح بلادها أمام اللاجئين خلال وجودها في منصبها.

وقدمت المنظمة الأممية لميركل جائزة فيليكس أوفوي بوانيي للسلام خلال حفل رسمي في ياموسوكرو عاصمة ساحل العاج تقديرا للقرار الشجاع الذي اتخذته باستقبال بلادها أكثر من 1,2 مليون لاجئ بين عامي 2015 و2016.

وقالت أودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو "أرادت اللجنة تكريم القرار الشجاع الذي اتخذ عام 2015 لاستقبال أكثر من مليون لاجئ (...) عندما علت في الوقت نفسه أصوات كثيرة تطالب بإغلاق أوروبا".



قالت صحيفة الاتحاد إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، أمس، أن لديه نيّة للترشح لولاية رئاسية ثانية عام 2024، لكنه لم يتخذ قراراً نهائياً بعد.

وقال بايدن، في مقابلة مع قناة «بي بي إس» التلفزيونية بُثت مقتطفات منها: «لم أتخذ هذا القرار بعد».

وأضاف: «أعتقد أن هذه نيتي، لكني لم اتخذ القرار بشكل نهائي».



ذكرت صحيفة البيان أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهَّد بمواصلة بلاده تسليح أوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

وأوضح ماكرون، خلال اجتماع مساء أمس مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن باريس ستواصل جهودها لتسليم الأسلحة إلى كييف.

وقال، في مؤتمر صحفي مشترك، إن «فرنسا مصممة على مساعدة أوكرانيا على النصر وإعادة تأسيس حقوقها المشروعة».

وأضاف: «ا يمكن لروسيا ولا يجب أن تنتصر في هذه الحرب».



وأفادت صحيفة الخليج بأن القوات الروسية كثفت هجومها في أوكرانيا، بينما توقعت كييف أن توسع موسكو نطاق عملياتها، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قتل اكثر من 300 جندي أوكراني، في وقت أعلنت ألمانيا والدنمارك وهولندا تقديم 100 دبابة قديمة من طراز «ليوبارد 1» لكييف.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قتلت أكثر من 300 جندي أوكراني في عدد من المناطق على جبهات القتال، حيث استهدفت الضربات الهجومية وطيران الجيش والمدفعية نقاط تمركز الوحدات الأوكرانية ومعداتها العسكرية ومستودعات الذخيرة والوقود في اتجاه كوبيانسك، بمنطقة خاركيف وبجمهورية لوغانسك الشعبية، وفي اتجاه كراسنوليمان، وفي دونيتسك وجنوبها وزابوريجيا.



وأوضحت صحيفة الإمارات اليوم تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، أن الولايات المتحدة لن تسمح للصين بترهيبها مشدداً في الوقت نفسه على أن واشنطن لا تسعى إلى نزاع مع بكين، وفيما تعهد بايدن بالعمل مع الجمهوريين، والاستمرار بدعم أوكرانيا، قالت الصين رداً على خطابه، أنها تعرضت للتشهير، مؤكدة أنها ستدافع بحزم عن مصالحها.

وتفصيلاً، قال الرئيس الأميركي، أمس، إن الولايات المتحدة لن تسمح للصين بترهيبها لكنه شدد في الوقت نفسه على أن واشنطن لا تسعى إلى نزاع مع بكين، بعد حادث المنطاد الصيني الذي حلّق فوق الأراضي الأميركية قبل إسقاطه.

