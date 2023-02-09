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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رونالدو في مهمة جديدة مع النصر ضد الوحدة بالدوري السعودي

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

يحل فريق النصر ضيفا ثقيلا على نظيره الوحدة، اليوم، الخميس، في تمام السابعة والنصف مساء، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

ويسعى فريق النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، استعادة نغمة الانتصارات في مسابقة الدوري السعودي على حساب الوحدة في مباراة اليوم، والانفراد بصدارة الترتيب.

كان النصر تعادل مع الفتح بنتيجة 2-2، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري السعودي، في مباراة شهدت أول هدف للبرتغالي كريستيانو رونالدو بقميص العالمي.

وانضم رونالدو إلى النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة موسمين ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر.

على الجانب الآخر، يطمح فريق الوحدة في تحقيق مفاجأة بالفوز على النصر للابتعاد عن منطقة الهبوط، أو الخرود بالتعادل على أقل تقدير.

كان النصر تغلب على الوحدة بهدف دون رد، في لقاء الدور الأول من مسابقة الدوري السعودي.

ترتيب النصر والوحدة

ويتصدر النصر ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، وبفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد الوحدة في المركز الـ 13 برصيد 15 نقطة.

النصر الوحدة الدوري السعودي رونالدو دوري روشن

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