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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوي كرم تتبرع بـ 2 مليون دولار لضحايا زلزال سوريا

نجوي كرم
نجوي كرم

إعلنت صحفية لبنانية عن تبرع الفنان نجوي كرم بمبلغ مالي ضخم الى ضحايا زلزال سوريا ، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام . 

وكتب الصحفية اللبنانية : تبرعت الفنانة اللبنانية الكبيرة نجوى كرم بـ2 مليون دولار، لمساعدة الشعب السوري، الذي تضرر من نكبة الزلزال.

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وكانت قد تألقت الفنانة نجوى كرم  وقامت بمشاركة متابعيها صور جديدة عبر  حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت نجوى كرم بإطلالة شتوية جذابة للغاية.

تفاصيل إطلالة نجوى كرم

وظهرت نجوى كرم بفستان من الصوف بالوان مختلفة يغلبها الاسود ومخطط بالابيض والبيج والاحمر، متوسط الطول وباكمام طويلة وبتصميم مميز للغاية.

واختارت نجوى كرم لاطلالتها المميزة حقيبة من الجلد باللون الاسود مع حذاء جلد باللون الابيض بكعب عالي، وهو ما ابرز رقة وجمال إطلالتها.

 

 

 

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