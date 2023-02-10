إحباط محاولة لبيع 20 طن أسمدة زراعية بالسوق السوداء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

تمكنت الحملات من ضبط (مالك محل لتجارة الأسمدة والمبيدات الزراعية - بمحافظة المنوفية) وبحوزته كمية قدرها (20 طن "أسمدة زراعية "كبريتات كالسيوم") بدون مستندات وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد بيعها بأزيد من السعر الرسمى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها .