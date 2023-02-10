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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحباط محاولة لبيع 20 طن أسمدة زراعية بالسوق السوداء

اسمدة زراعية
اسمدة زراعية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

تمكنت الحملات من ضبط (مالك محل لتجارة الأسمدة والمبيدات الزراعية - بمحافظة المنوفية) وبحوزته كمية قدرها (20 طن "أسمدة زراعية "كبريتات كالسيوم") بدون مستندات وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد بيعها بأزيد من السعر الرسمى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها .

وزارة الداخلية الأسعار شرطة التموين السوق السودا أسمدة زراعية المبيدات الزراعية قطاع الأمن العام

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