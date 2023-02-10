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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على مدير مخبز باع 7 أطنان دقيق مدعم بالسوق السوداء

متهم
متهم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

تمكنت الحملات من ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى - بمحافظة القاهرة) لتصرفه فى كمية قدرها (7,050  طن دقيق بلدى مدعم) قام المذكور بالاتجار بها ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها .

وزارة الداخلية السوق السوداء شرطة التموين دقيق مدعم دقيق بلدي

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