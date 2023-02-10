القبض على مدير مخبز باع 7 أطنان دقيق مدعم بالسوق السوداء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

تمكنت الحملات من ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى - بمحافظة القاهرة) لتصرفه فى كمية قدرها (7,050 طن دقيق بلدى مدعم) قام المذكور بالاتجار بها ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها .