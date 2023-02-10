عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 530 كيلو دواجن فاسدة داخل مطعم شهير بالجيزة

دواجن
دواجن

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

تمكنت الحملات من ضبط (المدير المسئول عن فرع أحد مطاعم بيع وتقديم الوجبات الجاهزة– بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (530 كيلو جرام "مقطعات دواجن– دواجن مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، تمهيداً لطهيها وتقديمها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة 
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها .

دواجن فاسدة وزارة الداخلية شرطة التموين السلع الغذائية مجهولة المصدر قطاع الأمن العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو الفراخ هينزل 20 جنيها .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

اعتذار رسمي من أفشة للاعبي الأهلي وكولر لهذا السبب

صدمة للجهاز الفني للأهلي قبل مواجهة فلامنجو بمونديال الأندية

محامي كهربا يزف بشرى سعيدة لجماهير الأهلي

ننشر فاتورة شبكة علا غانم.. من أمريكا وبـ 6 مليون جنيه

كم سجل عيار 21 الآن؟.. آخر أسعار الذهب اليوم في مصر

كيف يتم إعدام قاتل نيرة أشرف

دعاء مؤثر..أول تعليق من محمود كهربا بعد قرار الفيفا

ترشيحاتنا

حسن العشرة وحفظها موضوع خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

إدارة الكوارث التركية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال لـ18342 قتيلًا

تحركات جديدة من أستراليا ونيوزيلندا لدعم متضرري الزلزال المدمر

عودة الدراسة وبدء الترم الثاني في 12 محافظة.. غدا

أمريكا السبب.. سر تراجع أسعار النفط الأسواق العالمية

ضبط 530 كيلو دواجن فاسدة داخل مطعم شهير بالجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس لافتة.. ياسمين عز تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

خبير تغذية يكشف عن 7 مشروبات صباحية للتنحيف

فتاة تعثر على دودة وجوانتي داخل ساندوتش .. هل الخس السبب؟

طريقة عمل الفول المدمس على أصوله

فيديو

رقم قياسي في توزيع الوجبات المدرسية.. ماذا تقدم سايلو فودز لمصر/فيديوجراف

ضربوهم واطلقوا عليهم كلب شرس.. قصة الاعتداء على أسرة الغربية

شاهد.. أتوبيس معلق فوق كوبري الدقي وتحرك عاجل لرفعه

غياب الأساسيين.. مواجهة نارية بين الأهلي وفلامنجو ومفاجأة أعلنها الفيفا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ