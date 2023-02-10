ضبط 530 كيلو دواجن فاسدة داخل مطعم شهير بالجيزة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

تمكنت الحملات من ضبط (المدير المسئول عن فرع أحد مطاعم بيع وتقديم الوجبات الجاهزة– بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (530 كيلو جرام "مقطعات دواجن– دواجن مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، تمهيداً لطهيها وتقديمها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة



تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها .