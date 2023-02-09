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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رقم قياسي في توزيع الوجبات المدرسية.. ماذا تقدم سايلو فودز لمصر/فيديوجراف

سايلو فودز
سايلو فودز

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز ، في مدينة السادات في محافظة المنوفية ، والتي تتبع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة .

تصدر منتجاتها لـ 13 دولة وتوفر غذاء متكامل.. ماذا تقدم سايلو فودز لمصر؟

 وهي المدينة الأولى والوحيدة في الشرق الأوسط كونها الأكثر تكاملًا والأفضل تجهيزًا، حيث تهدف لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية بجودة ومعايير مرتفعة.

 

14 صومعة للحبوب

تقع مدينة سايلو فودز في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وتبلغ مساحتها 546.345 متر مربع وتشمل 9 مصانع تستخدم فيها أحدث التقنيات والمنشآت الصناعية عالية التقنية، وتضم مساحة واسعة للتخزين.

 

ولمتابعة المزيد عن سايلو فودز ومنتجاتها في الأسواق المحلية .. تابع الفيديو جراف التالي:

الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الثانية سايلو فودز مدينة السادات محافظة المنوفية مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة

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