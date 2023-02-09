رقم قياسي في توزيع الوجبات المدرسية.. ماذا تقدم سايلو فودز لمصر/فيديوجراف

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز ، في مدينة السادات في محافظة المنوفية ، والتي تتبع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة .

وهي المدينة الأولى والوحيدة في الشرق الأوسط كونها الأكثر تكاملًا والأفضل تجهيزًا، حيث تهدف لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية بجودة ومعايير مرتفعة.

14 صومعة للحبوب

تقع مدينة سايلو فودز في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وتبلغ مساحتها 546.345 متر مربع وتشمل 9 مصانع تستخدم فيها أحدث التقنيات والمنشآت الصناعية عالية التقنية، وتضم مساحة واسعة للتخزين.

ولمتابعة المزيد عن سايلو فودز ومنتجاتها في الأسواق المحلية .. تابع الفيديو جراف التالي: