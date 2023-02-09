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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الخميس.. حظر تجول بنادي سينما المرأة

صدى البلد

يقيم نادي سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن عرضاً سينمائياً لفيلم حظر تجول للمخرج أمير رمسيس وذلك يوم الخميس الموافق 23 فبراير بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

يأتي ذلك بحضور صناع العمل وعدد من السينمائيين والفنانين وعقب عرض الفيلم تقام ندوة تديرها مديرة النادي الناقدة السينمائية  شاهندة محمد على

يذكر أن فيلم "حظر تجول" حصل على 12 جائزة فى الدورة 47 من مهرجان جمعية الفيلم للأفلام التي عُرضت خلال عام 2020، فحصل الفيلم على العديد من الجوائز بين الأربع وعشرين فيلما مصريا  التي عرضت  عام 2020 في دور العرض والمنصات.

وخلال جولات الفيلم حصد العديد من الجوائز خلال منافساته فى المهرجانات والمسابقات المحلية والدولية، حيث فاز بـ 4 جوائز فى مسابقة الفيلم المصرى من جمعية كتاب ونقاد السينما وهى جائزة أفضل مخرج وأفضل سيناريو لأمير رمسيس، جائزة أفضل ممثلة للنجمة القديرة إلهام شاهين، وجائزة أفضل وجه صاعد النجم محمود الليثي، وأيضًا 4 جوائز فى مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما فى دورته الـ 69 وهى جائزة أفضل مخرج، جائزة أفضل ممثلة للنجمة إلهام شاهين، جائزة الإبداع الفنى للنجم القدير كامل الباشا، وجائزة أفضل فيلم.

وكان الفيلم قد نافس فى المسابقة الرسمية لـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42، وحازت نجمته إلهام شاهين على جائزة أحسن ممثلة عن دورها فى الفيلم، كما فى مهرجان القدس للسينما العربية.

وتدور قصة الفيلم حول فاتن التي خرجت  من السجن بعد عشرين عاماً، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجول بمصر، والذى أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتى تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها. لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدى ومحمود الليثي، والنجم الفلسطينى كامل الباشا الحاصل، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، مدير فنى عاصم على، تصميم أزياء ناهد نصر الله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

يذكر أن نادي سينما المرأة يقام شهرياً والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

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