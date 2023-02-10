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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي يوضح آليات طرح 32 كيان في البورصة |تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل، إن هناك تحرك سريع في برنامج الطروحات خاصة وأن هناك التزام بوثيقة ملكية الدول خلال 5 سنوات ففي السنة الأولى هناك متوسط 20% مما تملكه الدولة المصرية وتريد أن تشارك في القطاع الخاص وتتخارج جزئيا أو كليان يجب ان يكون مطروحان من هذا العائد.

وأضاف الدكتور مدحت نافع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” على قناة “etc”، أن هناك اكثر من 32 شركة تطرح مرة واحدة، فهذا برنامج طموح جدا خاصة مع التنوع الكبير في القطاعات و الشركات التي تطرحها الحكومة المصرية على مائدة مغرية للقطاع الخاص.

شركتان من جهاز الخدمة الوطنية والقوات المسلحة

واكد نافع، ان هناك شركتان من جهاز الخدمة الوطنية والقوات المسلحة وهذه أول مرة تطرح بشكل واضح ومعلن.

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