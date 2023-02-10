قدمت الشيف سالى محمد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،طريقة عمل مالتيزرز كيك.



المكوّنات :

كوبان دقيق

كوبان سكر

ثلاثة أرباع كوب كاكاو

ملعقتان صغيرتان بيكاربونات الصوديوم

ملعقة صغيرة بايكنغ باودر

نصف ملعقة صغيرة ملح

2 بيض

كوب حليب

نصف كوب زيت نباتي

ملعقتان صغيرتان خلّ

طريقة التحضير :

أمزجي الدقيق، السكر، الكاكو، بيكاربونات الصوديوم، البايكنغ باودر والملح في وعاءٍ كبير.

أخلطي جيّداً ثمّ أضيفي البيض، الحليب، الزيت والخلّ.

حرّكي المكوّنات جيّداً حتّى تتجانس وتتشكّل عجينة متماسكة.

دعي العجينة لترتاح جانباً لساعتين.

أسكبي العجينة في قالب كيك وأدخليه إلى الفرن على حرارة 180 درجة مئوية لمدّة 40 دقيقة.

لتحضير كريمة الشوكولاتة، ذوّبي الشوكولاتة على النار.

أخفقي الكريمة مع الفانيليا والسكّر.

أضيفي المزيج إلى قدر الشوكولاتة واغلي جيّداً مع التحريك المستمرّ.

زيّني الكيكة بكريمة الشوكولاتة وبحبوب المالتيزرز.