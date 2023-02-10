مائة عام على موكب الشهب العظيم.. ما هو ؟

مرت مائة عام على رصد وتسجيل شهب غريبة فوق كندا وشمال شرق الولايات المتحدة ، ومنطقة برمودا ، وشاهدته بعض السفن في البحر بالاضافة للبرازيل.

وما حدث في تلك الليلة أطلق عليه البعض " موكب الشهب العظيم 1913" ، وتسبب في اشعال النقاش في المجتمع العلمي لعدة عقود من الزمن لمعرفة ما الذي حدث ؟!

موكب الشهب العظيم

تلك الشهب لم تكن مثل تساقط الشهب السنوية المعروفة والتي تنطلق من نقطة محددة فقد كانت شهب 1913 تتحرك أفقيا تقريبا وظلت مرئية لمدة دقيقة وكامل الموكب استمر بضعة دقائق ليعبر بالكامل، الى جانب ذلك ذكر انه سمعت أصوات غريبة ما قد يشير الى انها كانت قريبة نسبيا من سطح الأرض عندما تحللت.

افترض علماء الفلك في وقت لاحق بأن مصدرها " تابع صغير طبيعي للأرض " قمر ثاني مؤقت".

وهناك نظريات اخرى تحاول تثبت بأن نقطة انطلاق تلك الشهب هي تماما مثل أي تساقط شهبي عادي، وحتى يومنا هذا من غير المعروف مصدر ذلك الموكب الشهبي وربما لن يتم معرفته أبدا.