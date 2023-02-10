عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مائة عام على موكب الشهب العظيم.. ما هو ؟

موكب الشهب العظيم
موكب الشهب العظيم

مرت مائة عام على رصد وتسجيل شهب غريبة فوق كندا وشمال شرق الولايات المتحدة ، ومنطقة برمودا ، وشاهدته بعض السفن في البحر بالاضافة للبرازيل.

وما حدث في تلك الليلة أطلق عليه البعض " موكب الشهب العظيم 1913" ، وتسبب في اشعال النقاش في المجتمع العلمي لعدة عقود من الزمن لمعرفة ما الذي حدث ؟!

txt

الآن.. شهب الدببيات تتساقط علي مصر

txt

مثل الألعاب النارية.. آخر زخات شهب لهذا العام تتساقط على مصر الآن

موكب الشهب العظيم

تلك الشهب لم تكن مثل تساقط الشهب السنوية المعروفة والتي تنطلق من نقطة محددة فقد كانت شهب 1913 تتحرك أفقيا تقريبا وظلت مرئية لمدة دقيقة وكامل الموكب استمر بضعة دقائق ليعبر بالكامل، الى جانب ذلك ذكر انه سمعت أصوات غريبة ما قد يشير الى انها كانت قريبة نسبيا من سطح الأرض عندما تحللت.

افترض علماء الفلك في وقت لاحق بأن مصدرها " تابع صغير طبيعي للأرض " قمر ثاني مؤقت".

وهناك نظريات اخرى تحاول تثبت بأن نقطة انطلاق تلك الشهب هي تماما مثل أي تساقط شهبي عادي، وحتى يومنا هذا من غير المعروف مصدر ذلك الموكب الشهبي وربما لن يتم معرفته أبدا.

موكب فلك السفن الولايات المتحدة شهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو الفراخ هينزل 20 جنيها .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

الأهلي يعلن الموقف النهائي لمشاركة قندوسي أمام فلامنجو بكأس العالم للأندية

يا خسارة الفلوس.. ردة فعل أحمد شوبير بعد الهجوم على كريستيانو رونالدو

اعتذار رسمي من أفشة للاعبي الأهلي وكولر لهذا السبب

كم سجل عيار 21 الآن؟.. آخر أسعار الذهب اليوم في مصر

مصطفى يونس يوجه نصيحة لـ الأهلي بشأن غرامة كهربا للزمالك

مفاجأة بشأن إذاعة حكم إعدام قاتل نيرة أشرف علي الهواء

رد قاسي من مدحت شلبي على منتقدي الأهلي عقب الهزيمة برباعية أمام الريال

ترشيحاتنا

موعد إعلان نتيجة تظلمات الترم الأول بـ جامعة شمس

الزمالك ضد شباب بلوزداد.. الأزمات تضرب الأبيض .. وفيريرا يبحث عن طوق نجاة

كان غلبان ومؤدب.. سيدة أطفيح تروي قصة جريمة قتل عشيقها لزوجها

لقطات حية.. مواصلة جهود الإنقاذ والبحث عن ناجين بزلزال تركيا

للموظفين بالحكومة.. 4 شروط للعمل 3 أيام أسبوعيا بالقانون الجديد

الكنيسة الأسقفية: لا نقبل زواج المثليين ويمثل خطا أحمر في إيماننا المسيحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لـ البقوليات.. ماذا يحدث للجسم عند تناولها؟

كم مدة بقاء الشخص على قيد الحياة تحت الأنقاض؟.. خبراء يفجرون مفاجأة

علامة على مرض خطير.. ألم بمفصل الرجل إذا شعرت به لا تتجاهله

برفض القبلات والبكينى وبسيب الباب موارب.. 5 صور لـ إنجى المقدم تثير الجدل | شاهد

فيديو

قلوب تبكي بحرقة.. مشاهد مؤثرة لأطفال تحت الأنقاض من زلزال سوريا

رقم قياسي في توزيع الوجبات المدرسية.. ماذا تقدم سايلو فودز لمصر/فيديوجراف

ضربوهم واطلقوا عليهم كلب شرس.. قصة الاعتداء على أسرة الغربية

شاهد.. أتوبيس معلق فوق كوبري الدقي وتحرك عاجل لرفعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ