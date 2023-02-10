صحة قنا: الكشف على 700 مواطن في قافلة طبية مجانية بقفط

نظمت مديرية الصحة والسكان بـ قنا ، قافلة طبية مجانية بقرية نجع الحجيري التابعة لمركز قفط، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً، لتحسين مستوى الخدمات الطبية، فى إطار المبادرة الرئاسية"حياة كريمة".

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 718 مواطن فى 7 تخصصات طبية بواقع " 189 حالة جراحة الأنف والأذن والحنجرة، 180حالة طب أطفال، 162 حالة أمراض باطنة، 65 حالة جراحة عامة ، 51 حالة أمراض نساء وتوليد، 40 حالة طب وجراحة الفم والأسنان، 31 حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ 167 حالة.

وأشار محافظ قنا، إلى أن القافلة تأتى انطلاقاً من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إن القافلة قدمت خدمات التوعية، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية، وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة.

وتابع وكيل وزارة الصحة بقنا، خدمات التوعية تمت جنباً إلى جنب مع ما قدمته القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل وصرف جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.