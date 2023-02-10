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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينهم سيدة .. مقتل مزارع وإصابة 4 آخرين فى مشاجرة ثأرية بقنا

اسعاف
اسعاف

لقى مزارع مصرعه وأصيب 4 آخرون بينهم سيدة في مشاجرة ثأرية بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات ، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية الحجيرات، نتج عنها مصرع شخص و إصابة ٤ آخرين.

 

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دفع مرفق إسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع المشاجرة بقرية الحجيرات، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، وجارٍ نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

ودفعت أجهزة الأمن بـ قوة أمنية إلى موقع المشاجرة، للسيطرة على الموقف وإعادة الهدوء للقرية، وضبط أطراف المشاجرة والأسلحة المستخدمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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