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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق فعاليات اليوم الرياضي في المدارس لاكتشاف المواهب تحت رعاية وزارة الشباب

يوم رياضي في المدارس
يوم رياضي في المدارس لاكتشاف المواهب

تنطلق فعاليات اليوم الرياضي بمدارس القاهرة الكبرى اليوم السبت، وذلك لاكتشاف المواهب والعمل على تطويرها.

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 وأوضح أيمن ماضي، و خالد الفقي، منظموا اليوم الرياضي، أنه سيتم تنفيذ الفعالية داخل المدارس، بمشاركة الطلاب ومعلمي الأنشطة المختلفة الفنية والثقافية والرياضية.

انطلاق فعاليات اليوم الرياضي في المدارس لاكتشاف المواهب

 وأشاروا، إلى أن هناك توجيهات بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة داخل المدارس لتحقيق الهدف من هذا القرار، وتمكين الطلاب من ممارسة كافة الأنشطة، ملمحا أن المدارس الخاصة ستدعم المدارس الحكومية المجاورة. 

 

ولفت أيمن ماضي، إلى أن اليوم الرياضي له العديد من الفوائد منه: إقبال الطلاب على المدارس ووسيلة جذب للحضور واكتشاف مواهبهم المدفونة، كما سيزيد القدرات الرياضية والعقلية لدي الطلاب ويؤدي ذلك إلى استيعابهم المواد الدراسية بطريقة أسرع دون الشعور بالملل أو القلق طوال الوقت، متمنيًا تطبيقه حتى نكتشف مواهب الطلاب.


 

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