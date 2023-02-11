عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وجبة اقتصادية.. طريقة عمل طاجن خضار بالعدس أبو جبة

طاجن خضار بالعدس
طاجن خضار بالعدس بجبة

طاجن خضار بالعدس أبو جبة من الوجبات الإقتصادية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل، كما تتيمز بأحتوائها على مجموعة من العناصر الغذائية الضرورية لجسم الأنسان.

وقدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل طاجن خضار بالعدس بجبة فيما يلي…

txt

جددي سفرتك.. طريقة عمل فتة عدس بجبة بالزبادي

txt

طريقة عمل عيش السرايا بخطوات سهلة

مقادير طاجن خضار بالعدس بجبة


٢كوب عدس بجبة مسلوق
٣بطاطس شرائح محمرة
٣باذنجان رومي شرائح محمر
بصلة مكعبات
٣فلفل رومي مفروم
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
٢ملعقة كبيرة صلصة
ملعقة صغيرة سكر
رشة جوزة الطيب
ملح
فلفل أسود
(بديل كريمة الطهي)
٣ملعقة كبيرة زبدة
٣ملعقة كبيرة دقيق
لتر حليب
كوب قشطة


طريقة تحضير طاجن خضار بالعدس أبو جبة


في بايركس نضع العدس في الأرضية ثم نضع الباذنجان والبطاطس والفلفل الرومي والبصلة والثوم ونقلب ثم نصب الصوص على الوجه وندخله فرن ساخن حتى تمام النضج ويقدم بالهنا والشفا
(لعمل بديل كريمة الطهي)
في حلة على النار نضع الزبدة والدقيق ونقلب حتى يتشوح الدقيق ثم نضع الحليب تدريجياً ونقلب حتى يصبح الخليط كريمي ثم نضع القشطة ونقلب جيداً ثم نضيف الصلصة والسكر والملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب ونقلب جيداً ثم نرفعه من على النار

طاجن خضار بالعدس بجبة مقادير طاجن خضار بالعدس بجبة طريقة عمل طاجن خضار بالعدس بجبة الشيف سارة عبد السلام طاجن خضار عدس بجبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ساخر من فرج عامر بعد هزيمة الزمالك أمام بلوزداد الجزائري| شاهد

بينها القاهرة.. غطاء سحابي يغطي 9 محافظات وأمطار غزيرة خلال ساعات| تفاصيل

صورة خادشة للحياء على التورتة.. ابنة عمرو دياب تصدم جمهورها بعيد ميلاد صديقة

وحداني.. كهربا يثير الجدل بهذا المنشور| شاهد

الكيلو بـ 250 جنيها| حل سحري لخفض أسعار اللحوم.. وتحرك برلماني عاجل

90 جنيها للبلدى .. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 11 فبراير 2023

انخفاض مفاجئ.. أسعار الدواجن اليوم السبت 11 فبراير بالأسواق ومنافذ الزراعة

منتظركم .. خالد الغندور عن مباراة الأهلي فى مونديال الأندية

موضوعات متعلقة

بملابس غريبة .. رضوى الشربيني تظهر بإطلالة غير تقليدية| شاهد

قبل شهر رمضان..كيفية تخزين الطعام بأمان في الفريزر؟

جددي سفرتك.. طريقة عمل فتة عدس بجبة بالزبادي

كيف يرتبط مرض السكري وسرطان البنكرياس| تفاصيل صادمة

طريقة عمل عيش السرايا بخطوات سهلة

نشرة المرأة و الصحة| هذه الأبراج لا تعرف الرحمة...نصائح هاني الناظر للتخلص من التجاعيد... نيرمين الفقي تثير الجدل على العجلة

اليوم العالمي للبقول .. 5 مخاطر عند الإفراط في تناولها لن تتوقعها

الفشل الكلوي.. الأعراض والأسباب وروشتة لتجنب الإصابة

ترشيحاتنا

أكثر 5 سيارات مبيعات مجمعة محليًا في السوق المصرى

150 جنيها للجملى .. أسعار اللحوم والبلدية والمجمدة اليوم السبت 11 فبراير 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط برقم الجلوس عبر هذا الرابط

إلغاء المدمج.. الجامعات تترقب عودة التعليم المفتوح وفق ضوابط جديدة.. تفاصيل

انتخابات الصحفيين.. عمرو بدر يترشح على عضوية المجلس تحت السن

منتجات لفقدان الوزن وصابون سائل.. ضبط مصنعين غير مرخصين بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجبة اقتصادية.. طريقة عمل طاجن خضار بالعدس أبو جبة

من غير ملابس تقيلة.. 3 خطوات تجعل بيتك أكثر دفئا في الشتاء

هاني الناظر يفجر مفاجأة عن فوائد الطعام.. لن تصدق

لون عيونك.. نانسي عجرم تشعل حماس جمهور فبراير الكويت

فيديو

الأعمال المعروضة سطحية.. نادية الجندى تكشف سر غيابها عن السينما| شاهد

محامي كهربا يكشف عن بند يقلب الموازين لصالح اللاعب /فيديوجراف

مشاهد مفزعة .. تفاصيل انهيار عقار البحيرة/ فيديو جراف

حقيقة زيادة الإيجار القديم غير السكني خلال أيام | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ