وجبة اقتصادية.. طريقة عمل طاجن خضار بالعدس أبو جبة

طاجن خضار بالعدس أبو جبة من الوجبات الإقتصادية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل، كما تتيمز بأحتوائها على مجموعة من العناصر الغذائية الضرورية لجسم الأنسان.

وقدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل طاجن خضار بالعدس بجبة فيما يلي…

مقادير طاجن خضار بالعدس بجبة



٢كوب عدس بجبة مسلوق

٣بطاطس شرائح محمرة

٣باذنجان رومي شرائح محمر

بصلة مكعبات

٣فلفل رومي مفروم

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

٢ملعقة كبيرة صلصة

ملعقة صغيرة سكر

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود

(بديل كريمة الطهي)

٣ملعقة كبيرة زبدة

٣ملعقة كبيرة دقيق

لتر حليب

كوب قشطة



طريقة تحضير طاجن خضار بالعدس أبو جبة



في بايركس نضع العدس في الأرضية ثم نضع الباذنجان والبطاطس والفلفل الرومي والبصلة والثوم ونقلب ثم نصب الصوص على الوجه وندخله فرن ساخن حتى تمام النضج ويقدم بالهنا والشفا

(لعمل بديل كريمة الطهي)

في حلة على النار نضع الزبدة والدقيق ونقلب حتى يتشوح الدقيق ثم نضع الحليب تدريجياً ونقلب حتى يصبح الخليط كريمي ثم نضع القشطة ونقلب جيداً ثم نضيف الصلصة والسكر والملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب ونقلب جيداً ثم نرفعه من على النار