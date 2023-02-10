جددي سفرتك.. طريقة عمل فتة عدس بجبة بالزبادي

فتة عدس بجبة بالزبادي من الأطباق التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و لذيذ و يمكنك تطبيقها في المنزل.
قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل فتة عدس بجبة بالزبادي
مقادير فتة عدس بجبة بالزبادي
٢كوب عدس بجبة مسلوق
2بصل مفروم
نصف كوب كزبرة مفرومة
6فص ثوم شرائح
2طماطم مكعبات
ملعقة كبيرة صلصة
ملعقة صغيرة سكر
مرقة
سمنة
2ملعقة صغيرة سبع بهارات
ملح
فلفل أسود
خبز لبناني محمر
(صوص الزبادي)
2كوب زبادي
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
3ملعقة كبيرة عصير ليمون
٢ملعقة كبيرة طحينة
زيت زيتون
نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة
نصف ملعقة صغيرة كمون
رشة جوزة الطيب
ملح
فلفل أسود
طريقة التحضير فتة عدس بجبة بالزبادي
في ووك ساخن على النار نضع القليل من السمنة ثم نضع البصل ونشوحه ثم نضيف الطماطم والكزبرة والثوم والصلصة والسكر والتوابل كلها ونقلب ثم نضيف العدس ونقلب ثم نضع القليل من المرقة ونقلب جيداً ونترك الخليط على النار حتى يغلي ثم نرفعه من على النار ثم في طبق التقديم نضع العيش المحمر ثم نضع خليط العدس ثم نضع صوص الزبادي على الوجه وتقدم الفتة بالهنا والشفا
(لعمل صوص الزبادي)
في بولة نخلط كل المكونات مع بعض جيداً