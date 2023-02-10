جددي سفرتك.. طريقة عمل فتة عدس بجبة بالزبادي

فتة عدس بجبة بالزبادي من الأطباق التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و لذيذ و يمكنك تطبيقها في المنزل.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل فتة عدس بجبة بالزبادي

مقادير فتة عدس بجبة بالزبادي



٢كوب عدس بجبة مسلوق

2بصل مفروم

نصف كوب كزبرة مفرومة

6فص ثوم شرائح

2طماطم مكعبات

ملعقة كبيرة صلصة

ملعقة صغيرة سكر

مرقة

سمنة

2ملعقة صغيرة سبع بهارات

ملح

فلفل أسود

خبز لبناني محمر

(صوص الزبادي)

2كوب زبادي

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

3ملعقة كبيرة عصير ليمون

٢ملعقة كبيرة طحينة

زيت زيتون

نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة

نصف ملعقة صغيرة كمون

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود



طريقة التحضير فتة عدس بجبة بالزبادي



في ووك ساخن على النار نضع القليل من السمنة ثم نضع البصل ونشوحه ثم نضيف الطماطم والكزبرة والثوم والصلصة والسكر والتوابل كلها ونقلب ثم نضيف العدس ونقلب ثم نضع القليل من المرقة ونقلب جيداً ونترك الخليط على النار حتى يغلي ثم نرفعه من على النار ثم في طبق التقديم نضع العيش المحمر ثم نضع خليط العدس ثم نضع صوص الزبادي على الوجه وتقدم الفتة بالهنا والشفا

(لعمل صوص الزبادي)

في بولة نخلط كل المكونات مع بعض جيداً