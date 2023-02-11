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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتظركم .. خالد الغندور عن مباراة الأهلي فى مونديال الأندية

صدى البلد

شارك الإعلامي الرياضي خالد الغندور، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “منتظرين المباريات اليوم اتمني التوفيق للنادي الأهلي ويحرز المركز الثالث واتمني فوز الهلال ليحقق انجاز تاريخي للكرة العربية”.

يستعد الأهلي لخوض مواجهة صعبة أمام فلامنجو البرازيلي، مساء اليوم السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بكأس العالم للأندية 2022، والمقامة في المغرب حاليا.

 ويدخل الأهلي مباراة اليوم أمام فلامنجو البرازيلي، وعينه على حصد الميدالية البرونزية الثالثة على التوالي.

واختتم الأهلي، تدريباته أمس، الجمعة، على الملعب الفرعي بستاد ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية.

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منتظركم .. خالد الغندور عن مباراة الأهلي فى مونديال الأندية

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