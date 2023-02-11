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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انتخابات الصحفيين.. عمرو بدر يترشح على عضوية المجلس تحت السن

صدى البلد

تلقت اللجنة المُشرفة على الانتخابات، برئاسة النقيب وعضوية الأعضاء الستة الممتدة عضويتهم، طلب  ترشح الصحفى عمرو بدر على عضوية المجلس تحت السن.

وفتحت اللجنة المُشرفة على الانتخابات، صباح اليوم، السبت، باب تلقى طلبات الترشح في انتخابات التجديد النصفي 6 أعضاء ومنصب النقيب.

وقرر مجلس نقابة الصحفيين، فتح باب تلقي طلبات الترشح على مقعد نقيب الصحفيين، والتجديد النصفي لعضوية المجلس، من السبت 11 فبراير، وحتى الأربعاء 15 فبراير من ذات الشهر.

وصرح السكرتير العام لنقابة الصحفيين أيمن عبد المجيد بأن اللجنة المُشرفة على الانتخابات- برئاسة النقيب وعضوية الأعضاء الستة الممتدة عضويتهم، وأعضاء بالجمعية العمومية - سوف تتلقى طلبات الترشح على مدار الخمسة أيام من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة مساءً، باستثناء الأربعاء، إذ يُغلق باب تلقي طلبات الترشح في الثانية عشرة ظهرًا، ويعقب ذلك إعلان كشوف المرشحين.

وقال السكرتير العام لنقابة الصحفيين إنه يُفتح باب تلقي التنازلات والطعون لمدة خمسة أيام تبدأ من 16 إلى 20 فبراير الجاري، من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة مساءً، باستثناء اليوم الأخير، الذي يغلق فيه باب تلقي التنازلات والطعون في الثانية عشرة ظهرًا، على أن تعلن كشوف المرشحين النهائية في ذات اليوم.

وأضاف أن الجمعية العمومية تدعى للانعقاد لمباشرة أعمالها وإجراء الانتخابات، يوم الجمعة 3 مارس المُقبل، حال اكتمال نصابها القانوني المحدد بـ"50%+1" من إجمالي من يحق لهم التصويت المسددين للاشتراكات.

وأوضح أنه حال عدم اكتمال النصاب القانوني، ترجأ الجمعية العمومية، على أن تدعى للانعقاد بعد 15 يومًا من موعد الدعوة الأولى، ويكون الانعقاد صحيحًا بتوقيع 25%+1 ممن لهم حق التصويت المسددين للاشتراكات في كشوف الحضور.

وحظيت الإجراءات الخاصة بالجمعية العمومية المقبلة والانتخابات بالأولوية في جدول أعمال المجلس،  حيث ناقش المجلس الإجراءات القانونية الخاصة بالجمعية العمومية المقبلة وضوابط الانتخابات.

وقرر المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد الجمعة 3 مارس المُقبل، بمقر النقابة، إعمالًا للقانون، لنظر جدول أعمالها، والتصويت - حال اكتمال نصابها القانوني - على مقعد النقيب ونصف مقاعد المجلس، وحال عدم اكتمال النصاب تُدعى للانعقاد الثاني، الجمعة 17 مارس المُقبل، وتُجرى الانتخابات كالمُتبع تحت إشراف قضائي.

وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي، والتزام تام بما نص عليه القانون من توقيتات زمنية ومكانية لإجراء الانتخابات، حيث تقام في مقر النقابة العامة بالقاهرة، ولجنة فرعية واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية.

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انتخابات الصحفيين.. عمرو بدر يترشح على عضوية المجلس تحت السن

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