صحف الإمارات: قمة عربية تجمع بن زايد والسوداني في أبوظبي ..وعملية الفارس الشهم 2 تواصل مساعدة ضحايا الزلزال المدمر بسوريا وتركيا

تنوعت اهتمامات الصحف الإماراتية الصادرة اليوم، وأكدت صحيفة "الخليج" أن دولة الإمارات لا تترك جهداً في تقديم العون إلى العراق الشقيق على مختلف المستويات كي يتعافى من آثار الإرهاب والاحتلال، ويعود إلى حضن أمته كي يواصل القيام بدوره الوطني والقومي، ويستعيد وحدته واستقراره وعافيته وأمنه.

عراق الحضارة والعلم

وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان "عراق الحضارة والعلم" - في اللقاءين اللذين جمعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تمت ترجمة معاني الأخّوة الحقيقية وعمق الروابط بين قيادتي وشعبي البلدين، فالعلاقات ضاربة في عمق التاريخ، وأواصر اللغة والدين والمصير تشكل مصدراً مهماً لعلاقات تتعزز في مختلف الميادين، بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.

ونوهت الصحيفة إلى أن اللقاءين أكدا على توافق في الرؤى تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مختلف المجالات، وفيما يتعلق بأزمات المنطقة، وكان هناك موقف لافت من قيادة الإمارات للدور التاريخي والحضاري للعراق، من خلال تأكيد صاحب السمو رئيس الدولة (أن العراق العزيز له مكانة خاصة في قلوب الشعب الإماراتي)، ودعم كل الخطوات (من أجل وحدة العراق وسيادته وازدهاره وتقدمه)، فيما غرد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالقول ( نريد تطوير العلاقات الاقتصادية والشعبية مع إخوتنا في العراق .. عراق الحضارة والعلم .. عراق الشعر والأدب .. عراق الأخوة والمحبة والشعب العراقي الوفي لإخوانه العرب ).

وقالت الصحيفة : هكذا نعرف العراق الذي ضربه الإرهاب فأحدث فيه جرحاً غائراً لم يندمل بعد، واكتوى بنار الاحتلال الأمريكي الذي دمر بناه، وكاد يشعل حروباً وفتناً داخلية وتمزيق أواصر وحدة شعبه؛ لكننا نعرف العراق أيضاً الذي يقوم كالعنقاء من تحت الرماد ليكمل مسيرته الحضارية التي تعود لآلاف السنين، ملهماً العالم بأساليب الزراعة وأصول القوانين، من خلال الحضارات التي توالت على أرضه من سومرية وأكادية وآشورية وبابلية، يوم كان بقية العالم يغط في الجهل والتخلف.

واختتمت "الخليج" افتتاحيتها بالقول : نعرف العراق أرض السواد والخير والزرع والنخيل الذي كان يغطي أرضه ما بين النهرين، ونعرفه أرض العلم والشعراء والأدباء الذين نشروا أجمله وأنقاه، ونعرفه سيف العرب وحامي جبهته الشرقية، والذي قال فيه الخليفة عمر بن الخطاب "رضي الله عنه" (العراق جمجمة العرب، وكنز الإيمان، ومادة الأمصار، ورمح الله في الأرض، وحربة الإسلام، وحصن الثغور، فاطمئنوا فإن رمح الله لا ينكسر)، فتاريخه صفحات من المآثر العظيمة التي لا تزال تروى.

عملية "الفارس الشهم / 2"

صحيفة البيان أبرزت جهود الإمارات فى مساعدة ضحايا الزلزال المدمر حيث يواصل فريق الإمارات للبحث والإنقاذ ضمن عملية "الفارس الشهم / 2" جهود البحث عن ناجين في محافظة كهرمان مرعش بتركيا أحد أكثر المناطق تضررا من الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرا.

وبحسب الصحيفة يحرص الفريق على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة خلال عملية انتشال الناجين، كما يتم التعامل مع أنقاض المباني باحترافية عالية؛ ويعمل الفريق بنظام المناوبات على مدار اليوم في الفترتين الصباحية والمسائية وذلك من أجل تغطية أكبر عدد من المنازل المهدمة التي توجد فرص للعثور على ناجين أسفل أنقاضها.

وكانت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع قد أعلنت في 8 فبراير الماضي عن نجاح فرق البحث والإنقاذ في وزارة الداخلية ضمن عملية "الفارس الشهم / 2" في إنقاذ عائلة مكونة من "أم وابن وابنتين" من الجنسية السورية من تحت الأنقاض بعد سقوط منزلهم في أعقاب زلزال تركيا.

كما نجح فريق البحث والإنقاذ الإماراتي أمس ضمن عملية "الفارس الشهم / 2" في إنقاذ شخصين الأول طفل يبلغ من العمر 11 عاماً والثاني رجل يتراوح عمره ما بين 50 و60 عاما من الجنسية التركية.