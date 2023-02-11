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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ قنا: انتظام الدراسة فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بـ قنا

أكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، انتظام الدراسة فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى للعام 2022 / 2023 ، في المدارس التي لا تطبق إجازة يوم السبت، على أن تنتظم الدراسة فى جميع المدارس غداً الأحد الموافق 12 فبراير.

وأضاف الداودى، أن إجمالى عدد الطلاب المسجلين بلغ 854 الف و 100 طالب وطالبة بجميع المراحل التعليمية ، بدءا من مرحلة رياض الأطفال وصولا إلى المرحلة الثانوية، موزعين على 2141 مدرسة بالإدارات التعليمية التسع على مستوى المحافظة، متمنياً للطلاب التوفيق والنجاح المتميز . 

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و أوضحت الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، بأن مديرية التربية والتعليم أنهت استعدادتها لإستقبال الفصل الدراسى الثانى، حيث تم تسليم جميع الكتب للإدارات التعليمية وتم توزيعها على المدارس، وجارى توزيعها على الطلاب، كما تم الاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة، والمعلمين بنظام التطوع لسد العجز ، لحين تسكين نصيب محافظة قنا من المعلمين فى مسابقة 30 ألف معلم.

 

وأشار السيد، إلى أنه تم التشديد على جميع الإدارات التعليمية بالاهتمام بطابور الصباح وعمل برامج إذاعية لتوعية الطلاب، وكذلك تفعيل التدريب على خطط الإخلاء فى حالة حدوث طوارئ، وتنظيم ندوات حول مخاطر الجيل الخامس والألعاب الإلكترونية.
 

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، أنه تم التنبيه على استمرار فعاليات مبادرات "اتحضر للأخضر" و "التغيرات المناخية" لتوعية الطلاب حول خطورة التغيرات المناخية، و أهمية زيادة المساحات الخضراء، والتحول نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، للحفاظ على بيئة نظيفة وأكثر استدامة لنا ولأجيالنا المستقبلية، فضلاً عن الانتهاء من مراجعة تجهيزات المدارس من حيث الآثاث والإنارة والنظافة، والحمامات والمياه.

قنا الفصل الدراسي الثاني المدارس انتظام الدراسة مديرية التعليم بقنا

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