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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طاقة النواب تناقش تحويل خطوط الضغط العالي إلى كابلات أرضية.. غدا

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، عددا من طلبات الإحاطة الموجهة من النواب لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر.

وقال حسام عوض الله، إن اللجنة تواصل مناقشة طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الكهرباء، حيث ناقشت في انعقادها الأخير 6 طلبات إحاطة لوزير الكهرباء، ومثلها لوزرة البيئة، وتواصل استكمال طلبات الإحاطة لوزارة الكهرباء، حيث تناقش اللجنة طلبات الإحاطة حول خطوط الضغط العالي وتحويلها إلى كابلات أرضية.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيماء محمود نبيه بشأن تغيير خطوط الضغط العالي إلى كابلات أرضية ببعض مناطق مدينة الكردى بمحافظة الدقهلية، على الرغم من خطورة وجود هذه الخطوط على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وقربها من المناطق السكنية.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عصمت عبد الفتاح، بشأن عدم موافقة هيئة الطرق والكبارى فرع طنطا - محافظة المنوفية على قيام شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ( قطاع المنوفية بمد كابل كهرباء لتعديل المسار من خط هوائي إلى كابل أرضى.

وتتضمن طلبات الإحاطة التي تناقشها اللجنة غدا، الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدى الأمير بشأن نقل وتطوير محطة محولات المطرية - محافظة الدقهلية، على أن تقام محطة محولات جديدة لخدمة المركز وعمل مغذيات جديدة لاستيعاب الأحمال المتزايدة.

وتناقش اللجنة أيضا طلبي الإحاطة المقدمين من النائب يونس الجاحر  الأول بشأن عدم البدء في تنفيذ محطة محولات دشلوط - ديروط بمحافظة أسيوط، علما بأنه صدر قرار رئاسي بتخصيص قطعة أرض لإنشائها منذ أكثر من خمس سنوات، ما أدى إلى تعطل تنفيذ العديد من المشروعات القومية لمنطقتي شمال محافظة أسيوط وجنوب محافظة المنيا.

والطلب الثاني بشأن عدم البدء في تنفيذ محطة محولات دشلوط - ديروط بمحافظة أسيوط، علما بأنه صدر قرار رئاسي بتخصيص قطعة أرض لإنشائها منذ أكثر من خمس سنوات، ما أدى إلى تعطل تنفيذ العديد من المشروعات القومية لمنطقتي شمال محافظة أسيوط وجنوب محافظة المنيا.

الطاقة لجنة الطاقة الكهرباء وزير الكهرباء مجلس النواب

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