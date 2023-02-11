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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الخسارة أمام بلوزداد.. أحمد حسن: اجتماع طارئ في الزمالك الآن

فريق الزمالك
فريق الزمالك

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن مجلس إدارة نادي الزمالك يعقد اجتماعا حاليًا، بعد خسارة الفريق الأول أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" اجتماع طارىء لمجلس الزمالك الثانية ظهرا".

ولم يكشف أحمد حسن عن سبب الاجتماع أو أي تفاصيل آخرى.

 

ماذا قال فيريرا بعد الخسارة؟

 

قال البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا رغم الخسارة.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء :" خسرنا بركلة جزاء مشكوك في صحتها، والجميع يعلم وضع الزمالك الحالي الغير جيد، وما حدث في المباريات الماضية كان غريبا والفريق لم يكن سعيد".

واكمل حديثه :" عدت لقيادة الفريق مرة أخرى من أجل هدف واحد وهو مساعدة رئيس النادي وأمير مرتضى الذي قام بعمل مشروع جيد ونجحنا في التتويج ببطولتي الدوري والكأس".

وأضاف :" الجماهير غاضبة و لها حق بأن ترى فريقها يفوز ولكن يجب علينا الاتحاد جميعا، وقلت قبل ذلك أنني محبط من بعض المباريات الماضية بسبب الأداء السيئ بمن  الفريق قدم أداء جيد، أمام بلوزداد وكان بإمكاننا التسجيل من خمس فرص محققة".

وتابع فيريرا قائلا :" عدم التسجيل بسبب انعدام الثقة، ويجب علينا اللعب بثقة ويجب خلق الثقة لدى اللاعبين من أجل استعادة المستوى المعروف عنهم"

الزمالك أحمد حسن شباب بلوزداد دوري أبطال أفريقي فيريرا

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