نجما برشلونة وأرسنال.. لويز وفيدال يقودان فلامنجو أمام الأهلي بكأس العالم للأندية

كشف البرتغالي فيتور بيريرا المدير الفني لـ فلامنجو البرازيلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية.

تشكيل فلامنجو

ويقود تشكيل فلامنجو، ديفيد لويز مدافع تشيلسي وأرسنال السابق، وأرتورو فيدال لاعب برشلونة السابق.

وضم تشكيل فلامنجو:

في حراسة المرمى: سانتوس

خط الدفاع: فاريلا - فابريسيو - ديفيد لويز - أيرتون لوكاس

خط الوسط: أرتور فيدال - تياجو مايا - إيفرتون ريبيرو - أراسكياتا

خط الهجوم: جابرييل باربوسا - بيدرو

تشكيل الأهلي

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية و طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو ومحمد شريف.

وتُقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب طنجة الكبير، في لقاء تحديد المركزين الثالث والراع لكأس العالم للأندية.