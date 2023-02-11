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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات المسلحة تدفع بلجان إلى المحافظات الحدودية لإنهاء المواقف التجنيدية للمواطنين

صدى البلد

قامت إدارة التجنيد والتعبئة بإعداد وتجهيز عدد من اللجان التجنيدية تمهيدًا لدفعها إلى محافظات مرسى مطروح وجنوب سيناء وأسوان " منطقة حلايب وشلاتين " تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة للتيسير على المواطنين وحل المشكلات التجنيدية وذلك لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية فى أماكن تواجدهم وذلك طبقًا للتوقيتات التالية :-

محافظة مرسى مطروح خلال الفترة من 15 -23/2/2023

محافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 11-16/3/2023

محافظة أسوان " منطقة حلايب وشلاتين " خلال الفترة من 12 – 16/3/2023

تأتى تلك اللجان التجنيدية فى إطار ما تقوم به القوات المسلحة من جهود لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين فيما يخص إنهاء المواقف التجنيدية والرد على كافة الإستفسارات التجنيدية لأبناء تلك المحافظات.

المواقف التجنيدية للمواطنين تجنيدية

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