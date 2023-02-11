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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حلمي عبد الباقي يكشف حقيقة دخوله القسم بسبب خناقة فى نقابة الموسيقيين

حلمي عبد الباقى
حلمي عبد الباقى

كشف الفنان حلمي عبد الباقي حقيقة دخوله قسم الشرطه بعد مشاجرته مع محامي أحمد رمضان سكرتير عام نقابة الموسيقيين السابق. 

وأكد حلمي فى تصريح خاص لصدى البلد أنه يتواجد حاليًا فى منزله ولا صحة لما يتم تداوله عبر صفحات السوشيال ميديا بتواجده فى القسم أو “التخشيبة” على حسب وصفه، حتى الآن.

وتابع عبد الباقي أن ما حدث أنه كان يتواجد داخل النقابة مساء أمس ، عند تواجد محامي أحمد رمضان سكرتير النقابة السابق، وتطاول المحامي باللفظ على حلمي عبد الباقى وقرر طلب النجدة.

وأضاف عبد الباقى أنه ذهب إلى قسم الشرطة لعمل محضر تعدي باللفظ على عاملين فى منشأة عامة كونه واحد من أعضاء نقابة المهن الموسيقية وتم تحويل المحضر إلى النيابة وهناك تم الصلح بيننا والآن أنا متواجد فى منزلى بشكل طبيعي.

 

حلمي عبد الباقى يزور حلمي بكر فى المستشفى 

وزار حلمي عبد الباقى الموسيقار حلمي بكر فى المستشفى المتواجد فيها حاليًا للإطمئنان عليه بصحبة كل من مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية وأيضا عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد عبد الباقى أن حلمي بكر لازال يتواجد داخل المستشفى تحت إشراف طبي كامل، حيث أنه يعاني من بعض المشكلات الصحية كان أبرزها انخفاض نسبة الأكسجين فى الدم بالإضافة إلى تورم أحد قدميه وبدأ فى التحسن خلال الأيام الماضية بشكل ملحوظ.

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