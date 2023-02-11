44 أسطوانة غاز .. مفاجأة في حادث انهيار عقارين بالبحيرة

كشف الكاتب الصحفي يسري البدري، مستجدات انهيار عقارين في محافظة البحيرة بعد انفجار أسطوانة غاز.

وقال يسري البدري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد":" عدد الضحايا في الحادث وصل لـ 6 ضحايا و23 مصاب ".

وأضاف يسري البدري :" 17 مصاب غادروا المستشفيات أمس وباقي المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات ".

وتابع يسري البدري :" كان هناك عدد كبير من أسطوانات الغاز في المنزل المنهار بـ 44 أسطوانة غاز كبيرة الحجم و 25 أسطوانة صغيرة الحجم داخل المنزل".

واكمل يسري البدري متسائلا :" كيف يمكن تخزين كميات كبيرة من أسطوانات الغاز في المنزل دون الحصول على اتباع إجراءات الأمن والسلامة ، وهذه الأنابيب السبب في انهيار المنزل".