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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

المئات يشيعون جثامين ضحايا حادث إنهيار عقار البحيرة|شاهد

المئات يشيعون جثامين
المئات يشيعون جثامين ضحايا حادث إنهيار عقار البحيرة

شيع المئات من أهالي مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، منذ قليل، 3 جثامين من ضحايا حادث إنهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق بمنطقة أبو الريش جراء إنفجار إسطوانة غاز منزلية، وأسفر الحادث عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 23 آخرين.

المئات يشيعون جثامين ضحايا حادث إنهيار عقار البحيرة
المئات يشيعون جثامين ضحايا حادث إنهيار عقار البحيرة
المئات يشيعون جثامين ضحايا حادث إنهيار عقار البحيرة

وأدي الأهالي صلاة الجنازة علي كل من:" عطيات.م.ع"، ( 80 عامًا)، و" يوسف.أ.ب"، ( 10 أعوام)، و" ياسين.أ."، ( 3 أعوام)، من أمام مسجد الشهداء بمنطقة محطة السكة الحديد بمدينة دمنهور لمقابر العائلة.

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الضحايا هم كل من:" "طه أشرف المهدى"، (35 عامًا)، "يوسف أحمد أمين"، (10 أعوام)، "أشرف جمال مهدى"، (49 عامًا)، "ياسين أشرف جمال المهدي"، (5 أعوام)، "ياسين احمد محمد"، (3 أعوام)، "عطيات.م.ع"، ( 80 عامًا) تم نقل الجثث لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

عقار البحيرة

وكانت أعلنت الدكتورة فايزة زايد، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة البحيرة، إنه بناءً علي تعليمات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، جاري صرف ٥٠ ألف جنيه لكل حالة وفاة، و ٥ آلاف جنيه لكل حالة إصابة في حادث انهيار العقار .

وأشارت وكيل الوزارة، إلى أنه تم تخصيص عقارين لتسكين الأهالي المتضررين، وتجهيز مساعدات عينية من بطاطين وأغطية فيبر ومواد تموينية وغذاء ومساعدات.

وقررت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، إخلاء 4 منازل مجاورة للمنزل المنهار نتيجة حدوث تصدعات حفاظًا على أرواح المواطنين من قاطني العقارات.

جدير بالذكر أن مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة، أعلنت عن وفاة وإصابة 29 شخصًا في حادث إنهيار عقار سكني بمنطقة أبو الريش بينهم 6 حالات وفاة و23 مصابا تم نقلهم لمستشفى دمنهور التعليمي.

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