اختتام الجولة الثانية من المحادثات بين عراقجي البوسعيدي



أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن الجولة الثانية من المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي اختتمت منذ قليل.

ركزت المشاورات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بحضور وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي على تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف المفاوضات الدبلوماسية والفنية.

و نشرت وزارة الخارجية العمانية بيانا على حسابها الرسمي على منصة "إكس" قائلة : في إطار استضافة سلطنة عمان لمفاوضات الملف النووي الإيراني، أجرى "بدر بن حمد البوسعيدي"، وزير الخارجية، صباح اليوم، مشاورات منفصلة مع کل من الوفد الإيراني برئاسة "عباس عراقجي"، ومع الوفد الأمريكي برئاسة "ستيف ويتكوف" المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، و"جاريد كوشنر".

وأضاف : ركزت هذه المشاورات على تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف المحادثات الدبلوماسية والفنية، وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على أهمية هذه المشاورات نظرا لجهود الطرفين لإنجاحها وتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين.

وشدد الوزير العماني مجددا على التزام بلاده بمواصلة دعم الحوار وتقريب وجهات نظر الأطراف، معربا عن استعداد عُمان للعمل مع مختلف الشركاء للتوصل إلى حلول سياسية متفق عليها تتماشى مع الأهداف والتطلعات المرجوة.

كما اختتم الوزير كلمته بالإعراب عن تقديره العميق لجهود دول المنطقة الداعمة لهذه المفاوضات.