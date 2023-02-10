وفاة سادس ضحايا عقار البحيرة المنهار.. الحصيلة 23 مصابا و6 قتلى

أعلن مستشفى دمنهور التعليمي، منذ قليل، وفاة الضحية السادسة من ضحايا حادث إنهيار عقارين نتيجة انفجار أسطوانة غاز بحي أبوالريش في مدينة دمنهور بالبحيرة.

ضحايا انهيار عقارين بالبحيرة

وكشف مصدر بصحة البحيرة، أن الحصيلة النهائية للضحايا بلغت 23 مصابا، و6 وفيات، تم نقلهم إلى مشرحة المستشفى، موضحًا أن19 شخصًا من المصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج والإسعافات اللازمة.

كان حي أبو الريش بمدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، قد شهد انهيار عقار مكون من 3 طوابق جراء انفجار أسطوانة غاز، وعلىالفور انتقلت الأجهزة الأمنية ومسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي وإدارة غرفة الأزمات والكوارث لمكان الواقعة



وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطار من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد انهيار عقار مكون من 3 طوابق بحي أبو الريشالتابع لذات المركز، وحرر محضر بالواقعة.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية و15 سيارة إسعاف، وجرى فرض كردونأمني حول العقار وفصل جميع المرافق، وأشارت التحريات الأولية أن السبب وراء انهيار العقار انفجار أسطوانة غاز مما أدى إلى إصابة14 شخصا، وجرى نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعةلمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.