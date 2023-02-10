ارتفاع حصيلة ضحايا عقار البحيرة المنهار إلى حالتي وفاة و23 مصابا

ارتفع عدد ضحايا حادث انهيار عقار البحيرة المكون من 3 طوابق إلي ٢٣ مصابا و جثتين وجري نقلهم جميعاً إلي مستشفى دمنهور التعليمي وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتم انتشال جثتين كلاً من يوسف أحمد 10 سنوات، و طه.أ ٢٢ سنة ونقلت الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي دمنهورالعام وحرر محضر بالواقعة.

فيما أصيب كل من «هدير مسعد احمد 7 سنوات، إبراهيم إبراهيم محمود 29 سنة، هاني سمير منصور 38 سنة، أحمد ابراهيم حجازي22 سنة، بسام سعيد عبدالفتاح 27 سنة، أميرة محمد جمعة 20 سنه

ورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد وقوع حادث إنهيار عقار مكون من 3 طوابق وجري الدفع بعدد منسيارت الإسعاف والحماية المدنية.

أسفرت عمليات البحث داخل العقار المنهار الأولية عن 14 مصابا وهم « عطيات محمد عقدة، 80 سنة، مصابة باشتباه ما بعدالارتجاج، محمد سعد فرج، 55 سنة، منال محمد عبدالحميد، 38 سنة، عمرو ممدوح، إبراهيم، 15 سنة، إيمان أحمد محمود، 21 سنة،منصور نجاح منصور، 37 سنة، السيد صبحي شلبي، 36 سنة، لواحظ سعيد أحمد، 42 سنة، احمد أشرف جمال، 25 سنة، رضامصطفي الصاوي، 49 سنة، انتصار عبدالعزيز ابراهيم، 53 سنة، امل السيد عبدالعزيز، 35 سنة، سوزان ماهر عبده، 33 سنة ، سعيدأشرف المصري، 15 سنة.