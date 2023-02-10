20 مصابا.. ننشر أسماء ضحايا انهيار عقار البحيرة

حصلت موقع “صدي البلد ” على أسماء ٢٠ مصابا في انهيار عقار البحيرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

انهيار عقار في البحيرة

وأسفر انهيار العقار عن إصابة كل من « عطيات محمد عقدة، 80 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، محمد سعد فرج، 55 سنة، منال محمد عبدالحميد، 38 سنة، عمرو ممدوح، إبراهيم، 15 سنة، إيمان أحمد محمود، 21 سنة، منصور نجاح منصور، 37 سنة، السيد صبحي شلبي، 36 سنة، لواحظ سعيد أحمد، 42 سنة، احمد أشرف جمال، 25 سنة، رضا مصطفي الصاوي، 49 سنة

أسماء مصابي انهيار العقار

كما أصيب أيضا كل من «انتصار عبدالعزيز ابراهيم، 53 سنة، امل السيد عبدالعزيز، 35 سنة، سوزان ماهر عبده، 33 سنة ، سعيد أشرف المصري، 15 سنة هدير مسعد احمد 7 سنوات، إبراهيم إبراهيم محمود 29 سنة، هاني سمير منصور 38 سنة، أحمد إبراهيم حجازي 22 سنة، بسام سعيد عبدالفتاح 27 سنة، أميرة محمد جمعة 20 سنه



البداية عندما تلقت اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد انهيار عقار مكون من 3 طوابق جراء انفجار أسطوانة غاز بمنطقة أبو الريش بمدينة دمنهور وحرر محضر بالواقعة.

وجري الدفع بعدد 15 سيارة إسعاف وفرض كردون أمنى حول العقار وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات