عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث عقار البحيرة إلي 20 مصابا ومصرع طفل.. صور

ارتفاع ضحايا حادث
ارتفاع ضحايا حادث عقار البحيرة إلي 20 مصابا وجثة طفل " أسماء

ارتفع عدد ضحايا حادث انهيار عقار البحيرة المكون من 3 طوابق إلي 20 مصابا ومصرع طفل وتم نقلهم جميعاً إلي مستشفى دمنهور التعليمي وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

ارتفاع ضحايا حادث عقار البحيرة إلي 20 مصابا وجثة طفل " أسماء"
ارتفاع ضحايا حادث عقار البحيرة إلي 20 مصابا وجثة طفل " أسماء"
ارتفاع ضحايا حادث عقار البحيرة إلي 20 مصابا وجثة طفل " أسماء"

وتم انتشال جثة طفل يدعي «يوسف أحمد بيومي »، 10 سنوات، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي دمنهور العام وحرر محضر بالواقعة.

وأصيب كل من «هدير مسعد احمد 7 سنوات، إبراهيم إبراهيم محمود 29 سنة،  هاني سمير منصور 38 سنة، أحمد ابراهيم حجازي 22 سنة، بسام سعيد عبدالفتاح 27 سنة، أميرة محمد جمعة 20 سنه

ورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد وقوع حادث إنهيار عقار مكون من 3 طوابق وجري الدفع بعدد من سيارت الإسعاف والحماية المدنية.

txt

إصابة 14 شخصا في انهيار عقار بعد انفجار أسطوانة غاز بالبحيرة

txt

4500 جنيه راتب وإقامة ووجبات .. محافظة البحيرة تعلن عن وظائف عاجلة

وأسفرت عمليات البحث داخل العقار المنهار الأولية عن 14 مصابا وهم  « عطيات محمد عقدة، 80 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، محمد سعد فرج، 55 سنة، منال محمد عبدالحميد، 38 سنة، عمرو ممدوح، إبراهيم، 15 سنة، إيمان أحمد محمود، 21 سنة، منصور نجاح منصور، 37 سنة، السيد صبحي شلبي، 36 سنة، لواحظ سعيد أحمد، 42 سنة، احمد أشرف جمال، 25 سنة، رضا مصطفي الصاوي، 49 سنة، انتصار عبدالعزيز ابراهيم، 53 سنة، امل السيد عبدالعزيز، 35 سنة، سوزان ماهر عبده، 33 سنة ، سعيد أشرف المصري، 15 سنة.

البحيرة انهيار عقار مديرية امن البحيرة انتشال جثة طفل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ارتفاع ضحايا حادث العقار المنهار ارتفاع ضحايا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو الفراخ هينزل 20 جنيها .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

الأهلي يعلن الموقف النهائي لمشاركة قندوسي أمام فلامنجو بكأس العالم للأندية

يا خسارة الفلوس.. ردة فعل أحمد شوبير بعد الهجوم على كريستيانو رونالدو

اعتذار رسمي من أفشة للاعبي الأهلي وكولر لهذا السبب

كم سجل عيار 21 الآن؟.. آخر أسعار الذهب اليوم في مصر

مصطفى يونس يوجه نصيحة لـ الأهلي بشأن غرامة كهربا للزمالك

25 ألف جنيه لكل مطلقة.. وطريقة الاستفادة من معاش شهرى بالأوراق والمستندات

مفاجأة بشأن إذاعة حكم إعدام قاتل نيرة أشرف علي الهواء

ترشيحاتنا

وظائف شاغرة.. 77 فرصة عمل للشباب في مهن مختلفة

خبير أردني يحذر من زلزال كبير يضرب المنطقة

جينيفر لوبيز تطالب بالتبرع لـ ضحايا زلزال تركيا وسوريا

ولدتها أمها تحت الأنقاض وماتت ودول العالم تود تبنيها.. قصة مؤثرة للرضيعة السورية آية

هل يعود الهدوء من جديد لـ سوق الدواجن بعد رمضان؟.. وحالة وحيدة لانخفاض أسعارها

20 مصابا.. ننشر أسماء ضحايا انهيار عقار البحيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفشل الكلوي.. الأعراض والأسباب وروشتة لتجنب الإصابة

ميرهان حسين تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

سعر فستان مي عمر يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم خرافي

في اليوم العالمي لـ البقوليات.. ماذا يحدث للجسم عند تناولها؟

فيديو

قاتل نيرة أشرف.. هل يذاع تنفيذ إعدام محمد عادل في بث مباشر

قلوب تبكي بحرقة.. مشاهد مؤثرة لأطفال تحت الأنقاض من زلزال سوريا

رقم قياسي في توزيع الوجبات المدرسية.. ماذا تقدم سايلو فودز لمصر/فيديوجراف

ضربوهم واطلقوا عليهم كلب شرس.. قصة الاعتداء على أسرة الغربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ