بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث عقار البحيرة إلي 20 مصابا ومصرع طفل.. صور

ارتفع عدد ضحايا حادث انهيار عقار البحيرة المكون من 3 طوابق إلي 20 مصابا ومصرع طفل وتم نقلهم جميعاً إلي مستشفى دمنهور التعليمي وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

ارتفاع ضحايا حادث عقار البحيرة إلي 20 مصابا وجثة طفل " أسماء"

ارتفاع ضحايا حادث عقار البحيرة إلي 20 مصابا وجثة طفل " أسماء"

ارتفاع ضحايا حادث عقار البحيرة إلي 20 مصابا وجثة طفل " أسماء"

وتم انتشال جثة طفل يدعي «يوسف أحمد بيومي »، 10 سنوات، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي دمنهور العام وحرر محضر بالواقعة.

وأصيب كل من «هدير مسعد احمد 7 سنوات، إبراهيم إبراهيم محمود 29 سنة، هاني سمير منصور 38 سنة، أحمد ابراهيم حجازي 22 سنة، بسام سعيد عبدالفتاح 27 سنة، أميرة محمد جمعة 20 سنه

ورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد وقوع حادث إنهيار عقار مكون من 3 طوابق وجري الدفع بعدد من سيارت الإسعاف والحماية المدنية.

وأسفرت عمليات البحث داخل العقار المنهار الأولية عن 14 مصابا وهم « عطيات محمد عقدة، 80 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، محمد سعد فرج، 55 سنة، منال محمد عبدالحميد، 38 سنة، عمرو ممدوح، إبراهيم، 15 سنة، إيمان أحمد محمود، 21 سنة، منصور نجاح منصور، 37 سنة، السيد صبحي شلبي، 36 سنة، لواحظ سعيد أحمد، 42 سنة، احمد أشرف جمال، 25 سنة، رضا مصطفي الصاوي، 49 سنة، انتصار عبدالعزيز ابراهيم، 53 سنة، امل السيد عبدالعزيز، 35 سنة، سوزان ماهر عبده، 33 سنة ، سعيد أشرف المصري، 15 سنة.