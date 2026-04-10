دعاء للميت يوم الجمعة.. يضيء قبره ويدخله الفردوس

دعاء للميت يوم الجمعة.. يرغب الكثير أن يرسلوا هدايا الى من فقدوهم ليضيء الله قبورهم ويدخلهم الفردوس، وفى السطور القادمة سنذكر دعاء للميت يوم الجمعة يمكنكم الاستعانة به.

دعاء للميت يوم الجمعة

اللهم املأ قبره بالرضا، والنور، والفسحة، والسرور.. اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة.. اللهم أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

ونقول في دعاء للميت أيضا اللهم إنه عبدك وابن عبدك، خرج من الدنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه.. اللهم أنزله منازل الصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار

دعاء للميت يوم الجمعة مكتوب



اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع لهم في قبورهم واجمعنا بهم بجناتك واجبر قلبنا بعدهم».

اللهم ارحم من عجز عقلى عن استيعاب فراقه ويؤلمنى قلبي، يا رب ارحم أبى واغفر له واجمعنى به في مستقر رحمتك يوم الجمعة».

في يوم الجمعة اللهم ارحم من غابوا غيابا ابديا اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون.

اللهم في يوم الجمعة اذق -الاسم- الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها، اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم في يوم الجمعة ارحم من ضمة التراب واشف من أنهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهدِ من غرّته الدنيا».

اللهم في يوم الجمعة أسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوه صادقة».

اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجنادل وحدنا».

دعاء للميت بالجنة

اللهم انظر إليه نظرة رضا، فإن من تنظر إليه نظرة رضا لا تعذبه أبدا.. اللهم أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عما تعلم يا عليم.

اللهم إنه كان مصل لك، فثبته على الصراط يوم تزل الأقدام.. اللهم إنه كان صائما لك، فأدخله الجنة من باب الريان… اللهم إنه كان لكتابك تاليا وسامعا، فشفع فيه القرآن، وارحمه من النيران، واجعله يا رحمن يرتقي في الجنة إلى آخر آية قرأها أو سمعها، وآخر حرف تلاه.

ومن أجمل دعاء للميت أن نقول اللهم ارزقه بكل حرف في القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء.. اللهم ارحمه فإنه كان مسلما، واغفر له فإنه كان مؤمنا، وأدخله الجنة فإنه كان بنبيك مصدقا، وسامحه فإنه كان لكتابك مرتلا.. اللهم ارحمنا إذا أتانا اليقين، وعرق منا الجبين، وكثر الأنين والحنين.

اللهم ارحمنا إذا يئس منا الطبيب، وبكى علينا الحبيب، وتخلى عنا القريب والغريب، وارتفع النشيج والنحيب.. اللهم ارحمنا إذا اشتدت الكربات، وتوالت الحسرات، وأطبقت الروعات، وفاضت العبرات، وتكشفت العورات، وتعطلت القوى والقدرات.

دعاء للميت أبي



اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين.

اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره.

اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه.

اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب.

اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ

اللهم اغفرله وارحمه، واعف عنه وعافه،وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد،ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس،وأبدله دارا خيرامن داره، وأهلا خيرا من أهله،وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار.

يامن تجير المستجير ومنجي الغريق والمكروب، ومنقذ البائس من الضيق والهموم نسألك إجارته و نجدته في قبره ورحمته .