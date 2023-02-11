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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينها ملح مجهول المصدر .. تموين قنا تحرر 38 مخالفة

حملات تموينية بقنا
حملات تموينية بقنا

حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ قنا ، برئاسة المحاسب أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا ، 38 مخالفة متنوعة خلال يوم، من بينها أطنان علف دواجن وملح مجهول المصدر.

قال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا ، إن اجمالي المخالفات التى حررتها المديرية، على مدار اليوم اليوم  بلغت ٣٨ مخالفة متنوعة ، ضمن الحملات التى تشنها المديرية بالتعاون مع الجهات المختلفة، بناء على توجيهات وزير التموين، و محافظ قنا وهيئة الرقابة الإدارية بقنا.

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وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ قنا ، وتضمنت المحاضر، ضبط ١ طن علف دواجن مجهول المصدر، و ١٠ طن ملح مجهول المصدر، تحرر عنها محاضر أرقام ٣٦٧٧ و٣٦٧٨ جنح نجع حمادى.

وأضاف السيد، وتضمنت مخالفات المخابز، تحرير ٢١ محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و ٦ محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، و ٢ محضر عدم نظافة أدوات العجن، و ٣ محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، و ٢ محضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، و ٢ محضر عدم إعطاء بون للمواطن.

وأشار وكيل وزارة التموين بـ قنا ، إلى أن الحملات التموينية مستمرة بكافة الأسواق و منافذ البيع، للتأكد من توافر السلع الأساسية، و صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.
 

محاضر تموينية

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قنا ٣٨ مخالفة تموينية أطنان علف دواجن ملح مجهول المصدر مديرية التموين

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