بينها ملح مجهول المصدر .. تموين قنا تحرر 38 مخالفة

حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ قنا ، برئاسة المحاسب أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا ، 38 مخالفة متنوعة خلال يوم، من بينها أطنان علف دواجن وملح مجهول المصدر.

قال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا ، إن اجمالي المخالفات التى حررتها المديرية، على مدار اليوم اليوم بلغت ٣٨ مخالفة متنوعة ، ضمن الحملات التى تشنها المديرية بالتعاون مع الجهات المختلفة، بناء على توجيهات وزير التموين، و محافظ قنا وهيئة الرقابة الإدارية بقنا.

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ قنا ، وتضمنت المحاضر، ضبط ١ طن علف دواجن مجهول المصدر، و ١٠ طن ملح مجهول المصدر، تحرر عنها محاضر أرقام ٣٦٧٧ و٣٦٧٨ جنح نجع حمادى.

وأضاف السيد، وتضمنت مخالفات المخابز، تحرير ٢١ محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و ٦ محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، و ٢ محضر عدم نظافة أدوات العجن، و ٣ محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، و ٢ محضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، و ٢ محضر عدم إعطاء بون للمواطن.

وأشار وكيل وزارة التموين بـ قنا ، إلى أن الحملات التموينية مستمرة بكافة الأسواق و منافذ البيع، للتأكد من توافر السلع الأساسية، و صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

