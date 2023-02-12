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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد موسى: الناس بتموت في سوريا ومجلس الأمن لسه بيفكر يعمل جلسة |فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن  مجلس الأمن سوف يعقد اجتماعًا لبحث الوضع الإنساني في سوريا الأسبوع المقبل.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة "صدى البلد": "مجلس الامن اللي بيتكلم على الانسانيات لسة هيعمل اجتماع الأسبوع الجاي عشان سوريا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الناس بتموت في سوريا ومجلس الأمن  مازل يفكر في عقد جلسة لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا".


وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"ماذا ينتظر مجلس الأمن والدول الكبرى في العالم من أجل تقديم الدعم إلى سوريا في محنتها الكبيرة “، مضيفا: ”سوريا تحتاج إلى 5 مليارات دولار على الأقل من أجل مواجهة الزلزال".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "لازم دول العالم يكون عندها إنسانية وينظرون للمتضررين والمشردين والمصابين السوريين المتواجدين تحت الأنقاض".
 

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