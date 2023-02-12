أحمد موسى: الناس بتموت في سوريا ومجلس الأمن لسه بيفكر يعمل جلسة |فيديو

ماذا ينتظر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مجلس الأمن سوف يعقد اجتماعًا لبحث الوضع الإنساني في سوريا الأسبوع المقبل.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة "صدى البلد": "مجلس الامن اللي بيتكلم على الانسانيات لسة هيعمل اجتماع الأسبوع الجاي عشان سوريا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الناس بتموت في سوريا ومجلس الأمن مازل يفكر في عقد جلسة لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"ماذا ينتظر مجلس الأمن والدول الكبرى في العالم من أجل تقديم الدعم إلى سوريا في محنتها الكبيرة “، مضيفا: ”سوريا تحتاج إلى 5 مليارات دولار على الأقل من أجل مواجهة الزلزال".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "لازم دول العالم يكون عندها إنسانية وينظرون للمتضررين والمشردين والمصابين السوريين المتواجدين تحت الأنقاض".

