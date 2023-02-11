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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عودة بعثة الدفاع المدني اللبناني بعد انتهاء إغاثة منكوبي زلزال سوريا وتركيا

لبنان
لبنان

عاد اليوم فريق الإغاثة والإنقاذ اللبناني الذي كان قد أوفد إلى الجمهورية العربية السورية لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

ونظمت المديرية العامة للدفاع المدني استقبالاً للفريق في مقر العمليات المركزية في التحويطة.

وأعرب مدير عام الدفاع المدني اللبناني العميد ريمون خطار عن اعتزازه بإنجازات الفريق البطولية في مدينة جبلة السورية، والتي اختتمت امس بانقاذ ام وابنها على قيد الحياة تحت انقاض احد المباني المدمرة بفضل جهود عناصرالدفاع المدني.

وكان فريق الإغاثة والإنقاذ اللبناني الذي كان قد أوفد الى تركيا قد عاد الى بيروت أمس بعد تنفيذه عدة مهام.

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