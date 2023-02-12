وصول أطباء البروتوكول إلى مستشفى بئر العبد المركزي

وصلت إلى مستشفى بئر العبد المركزى محافظة شمال سيناء، دفعة جديدة من أطباء البروتوكول مع الجامعات المصرية، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات: القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، حيث تستمر الدفعة الجديدة في العمل بالمستشفى حتى يوم الجمعة المقبل.

17 طبيبا

حيث تضم الدفعة الجديدة 17 طبيبا وطبيبة فى مختلف التخصصات، وهم كل من:

الدكتور: ماهر شمس الدين.. أستاذ نساء وتوليد جامعة المنصورة، الدكتور : محمد أحمد شوقى عبد العزيز .. مدرس جراحة عامة في جامعة الأزهر . الدكتورة : رباب محمد صبرى .. مدرس تخدير في جامعة القاهرة . ،الدكتور : بدر على محمد أحمد .. مدرس عظام في جامعة القاهرة .، الدكتور : حاتم عبد المنعم السروجى .. مدرس جراحة قلب وصدر في جامعة المنصورة .، الدكتور : أنور شفيع أنور الرفاعى .. مدرس مساعد أشعة في جامعة الأزهر . ،الدكتور : أحمد عوض عيسى رمان .. مدرس مساعد تخدير في جامعة القاهرة .، الدكتور : أحمد محمد المتولى .. مدرس مساعد طب المخ والأعصاب في جامعة الأزهر . ،الدكتور : ابراهيم محمد محمد .. مدرس مساعد أنف وأذن في جامعة الأزهر . الدكتور : أحمد محمد محمود .. مدرس مساعد رعاية في جامعة الأزهر . الدكتور : أحمد جمال الغريب يوسف .. مدرس مساعد رمد في جامعة المنصورة . ،الدكتور : محمود صدقى عبد الحميد .. مدرس مساعد أطفال في جامعة الأزهر . ، الدكتور : أحمد عبد الجواد محمد الشبراوى .. مدرس مساعد جراحة أوعية دموية فى جامعة المنصورة . ،الدكتور : اسماعيل محمود عبد المنعم.. مدرس مساعد جراحة تجميل وحروق في جامعة الأزهر . ،الدكتور : أحمد جمعة محمود عطية.. مدرس مساعد مسالك في جامعة الأزهر . ،الدكتور : محمود محمد محمود متولى .. مدرس مساعد جراحة مخ وأعصاب في جامعة الزقازيق .، الدكتور : كامل سليمان محمد شعبان .. طبيب نساء وتوليد في جامعة المنصورة .

وأشار الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الصحة بالمحافظة ، إلى استمرار وصول أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب بجامعات : القاهرة ، الأزهر ، الزقازيق ، والمنصورة بمختلف التخصصات تباعا كل أسبوع إلى المستشفى لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان.. إلى جانب المحاضرات والتدريب العملي.



