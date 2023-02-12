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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يهاجم التحكيم في كأس العالم للأندية

فرج عامر
فرج عامر

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن التحكيم السبب في فساد بطولة العالم للأندية التي أقيمت في المغرب خلال الفترة الماضية ، وتوج ريال مدريد باللقب المونديالي. 

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : خلاصة الكلام ، التحكيم افسد بطولة العالم للاندية ، لان فلامنكو  تعرض لظلم تحكيمي في مباراته مع الهلال السعودي واتحكم عليه ضربتين جزاء ظالمتين تسببا في هزيمة  فلامنكو البرازيلي ، الذي لم يرض بالظلم وعمل مشاكل وتظلم مما حدث له. 

وأكمل :  المهم التحكيم رد له الجميل علشان يسكت وجامل فلامنكو علي حساب الأهلي وحسب  فاول علي خالد عبد الفتاح من خارج منطقة الجزاء وطرد خالد عبد الفتاح طرد باطل وظلم وعيب يحصل في كأس العالم، اللاعب البرازيلي أجاد التمثيل وكان مفروض يتحسب عليه فاول وإنذار بدلا من طرد خالد عبد الفتاح من الحكم الجزائري مصطفي غربال.

ريال مدريد 


تسلم الفرنسي كريم بنزيما قائد فريق ريال مدريد، بطولة كأس العالم للأندية، والتي تُوج بها فريقه على حساب الهلال السعودي.

وأثناء مراسم التتويج، نظم لاعبو ريال مدريد ممرًا شرفيًا للاعبي الهلال تحية لهم على ما قدموه في تلك البطولة مرورًا بحصولهم على المركز الثاني.

ريال مدريد فرج عامر فلامنكو الهلال كأس العالم

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