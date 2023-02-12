دنيا سمير غانم تبهر متابعيها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها صورا جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت دنيا سمير في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية بدلة كلاسكية باللون الأزرق الامع ومعتمدة علي المكيب الترابي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها علي كتفيها.

بدأت دنيا سمير غانم تصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "صراع الفصول" والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

صراع الفصول

المسلسل إنتاج أحمد السبكى، وإخراج إسلام خيرى، والعمل المكون من 15 حلقة، حيث تقدم دنيا سمير غانم 3 حقب زمنية مختلفة، ولكل حقبة زمنية ملابس وأحداث وشخصيات مختلفة، ويشارك في بطولة العمل كل من سيد رجب، محمد سلام، سلوى خطاب، وعدد كبير من الفنانين.