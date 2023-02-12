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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لإحكام الرقابة وتنفيذ خطة التحول الرقمي.. القوى العاملة: حوسبة 100 مكتب تفتيش

صدى البلد

أعلنت الإدارة العامة لتفتيش العمل بوزارة القوى العاملة اليوم، الأحد، عن استكمال منظومة حوسبة التفتيش في 100 مكتب من مكاتب التفتيش التابعة للوزارة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، ودعمها بـ 185 "جهاز تابلت"، مؤكدةً أنه جار إستكمال تلك "المنظومة" وحوسبة 143 مكتب تفتيش عمل أخرى، موضحةً أن ذلك يأتي فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة لاستكمال منظومة التحول الرقمى، وفقا لرؤية مصر 2030، والانتهاء من الربط الإلكتروني مع الإدارة المختصة بالوزارة وتفعيل الحوسبة على جميع المديريات وإنهاء زمن "النظام الورقى".

وأوضح السيد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة، أن الإدارة قامت بوضع خطة لاستكمال منظومة حوسبة جهاز تفتيش العمل كأحد أولويات عملها، وذلك لإحكام الرقابة على أعمال التفتيش من خلال الإدارة العامة والتوجيه اللحظى والوقتى، وفى إطار ذلك تم استهداف عدد من المديريات وهي “البحيرة – القليوبية – الإسماعيلية – السويس – دمياط – الجيزة – الغربية” كأول مرحلة يتم التنفيذ فيها، بالإضافة إلى استكمال جميع المحافظات خلال الفترة القادمة.

وأكد مدير الإدارة العامة، أن الإدارة تقوم بمتابعة عمليات التدريب على نظام الحوسبة فى المديريات الآتية “القليوبية – الغربية – البحيرة”، وتم تدريب المفتشين فيها بالفعل على استخدام أجهزة التابلت كمنظومة بديلة للنظام الورقى، وذلك لتوفير الوقت والجهد وتوحيد للصيغ القانونية والمفاهيم ونظام بديل للأرشفة والسجلات وضمان لدقة المعلومات وعدم الوقوع فى الأخطاء.

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