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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لعامل ضبط بحوزته حشيش وترامادول بقنا 

محكمة
محكمة


قضت محكمة جنايات نجع حمادى شمال قنا ، بمعاقبة عامل لاتهامه بالإتجار في الحشيش والترامادول، بالسجن المشدد 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف،  وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق،  وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافى، وأحمد صالح، وأسامة الأمير.

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ترجع وقائع القضية إلى شهر أغسطس 2022، عندما ضبطت أجهزة الأمن بـ نجع حمادى ، حسين.ع.ع 25 عاماً ،عامل، بحوزته كمية من مخدر الحشيش والترامادول.

 و وجهت جهات التحقيق للمتهم ، تهمة الاتجار في الحشيش والترامادول المخدر، في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، كما وجهت جهات التحقيق للمتهم سلاح أبيض.

أحيلت القضية برقم 20064 لسنة 2022 جنح نجع حمادى، و قيدت برقم 2223 لسنة 2020 والتي قضت بمعاقبة  المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات.

 

 

نجع حمادى قنا السجن المشدد 10 سنوات حشيش ضبط عامل ترامادول

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