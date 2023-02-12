انضمام ممرضات أقسام الطوارئ والعناية المركزة والسرطان إلى الإضراب في المملكة المتحدة

تستعد الممرضات في إنجلترا لتصعيد نزاعهن مع الحكومة من خلال إشراك موظفين من قسمي الحوادث والطوارئ والعناية المركزة والأقسام الخاصة بالسرطان بهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، في سلسلة من الإضرابات لمدة 48 ساعة.

وأبلغت الكلية الملكية للتمريض قادة هيئة الخدمات الصحية الوطنية أنها تستعد لمطالبة أعضائها العاملين في أقسام الطوارئ ووحدات العناية المركزة والأورام بالانضمام إلى الإضراب، بحسب صحيفة “الإندبندنت” البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكلية الملكية للتمريض ستضع مجموعة محدودة من الشروط للحالات السريرية الأكثر إلحاحا كجزء من التزام قانوني بعدم تعريض الحياة للخطر.

وقالت سافرون كورديري، نائبة الرئيس التنفيذي لمقدمي خدمات الإسعاف في بريطانيا، إنه "من المرجح أن يكون للإضراب المستمر لمدة 48 ساعة، والذي يشمل موظفين من أقسام الطوارئ ووحدات العناية المركزة وخدمات رعاية مرضى السرطان التأثير الأكبر الذين رأيناه على المرضى".

وحثت المسئولة البريطانية رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على الانخراط في محادثات تسوية بشأن الأجور، وأضافت: "الطريقة الوحيدة لتجنب المزيد من الاضطراب هي إنهاء الإضرابات، ما يعني أنه يجب على الحكومة التحدث إلى النقابات الآن بشأن دفع أجور هذه السنة المالية".