أسامة نبيه موجود في معسكر الزمالك بعد تصريح إصابته بذبحة صدرية

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن توجه أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الي معسكر الفريق الأبيض ، استعداد لمواجهة سموحة وذلك عقب الأنباء التي أثيرت مؤخرا حول ، تعرضه لأزمة صحية خطيرة في الساعات الأخيرة.

وانتشرت أنباء عن أن أسامة نبيه تعرض لذبحة صدرية، خلال تدريبات الزمالك اليوم؛ استعدادا لمواجهة سموحة غدا ضمن منافسات الدوري المصري.



وقال أسامة نبيه في تصريحات عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “أنا بخير وكل ما تم نشره غير صحيح بالمرة وأباشر عملى فى نادى الزمالك”.

وتابع نبيه: “الخبر تسبب فى حالة من الرعب لوالدي وأخي وزوجتي الذين هرولوا إلى النادى من أجل الاطمئنان على”.

وأضاف: “والدتى تجرى عملية جراحية ووجود أسرتي داخل النادى أربكني وتسبب لى فى حالة من القلق”.

وأتم: “متواجد فى نادى الزمالك وانتظر حافلة الفريق من أجل السفر مع الفريق لمواجهة سموحة غداً”.

وأكد مصدر مطلع ، عن تواجد أسرة أسامة نبيه ، عقب أنباء أزمته الصحية ما تسبب في حالة غضب شديدة من أسرة أسامة نبيه ، واستياء تام من التصريحات .

وأشار المصدر إلى أنه بسبب هذه الازمة لم يتم استكمال تدريب الفريق ، وأسامة نبيه أكد أنه يساند الفريق وفي حالة توجيه الشكر له سيرحل لكنه متمسك حتي أخر دقيقة بالوقوف مع القلعه البيضاء من أجل الخروج من الأزمه الحالية .