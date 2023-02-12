فيوتشر يتعادل إيجابيا أمام أسكو كارا التوجولي في الكونفدرالية

انتهت مباراة فيوتشر امام فريق أسكو كارا التوجولي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة التى تجمع بين الفريقين في أولى مباريات المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

وانتظر فريق أسكو كارا دقيقتين فقط من أجل افتتاح أهداف المباراة عن طريق كانجنيفي اماتشوتشوي الذي استلم الكرة من الجبهة اليسرى ومن ثم سدد كرة قوية سكنت شباك محمود جنش.

وسجل محمد فاروق هدفا في الدقيقة 28 لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل على مروان محسن الذي كان يتألم من الإصابة التي لحقت به، إلا أن حكم المباراة اعتبره مشاركا فى اللعبة.

واستمر بطل النيجر في الضغط على فيوتشر من أجل زيادة النتيجة إلا أن دفاع فيوتشر كان بالمرصاد حتى جاءت الدقيقة 57 التي حرم فيها جنش مهاجم أسكو كارا من الهدف الثاني بعدما خرج من مرماه وأبعد الكرة.

وكاد أحمد عاطف أن يسجل هدفا في الدقيقة 69 بعدما استلم كرة من وسط الملعب وسددها بقوة تصدى لها حارس أسكو كارا بنجاح لتخرج الكرة من أمام المرمى.

ولم يعرف فريق فيوتشر فك حصار بطل النيجر حتى الدقيقة 77 التي وصل فيها أحمد عاطف للثلث الأخير من المباراة إلا أن دفاع أسكو كارا كان بالمرصاد ومنع اكتمال الهجمة.

ومن تسديدة صاروخية من محمد فاروق، عادل فريق فيوتشر النتيجة بعد مرور 81 دقيقة من زمن المباراة.