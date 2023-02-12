أسكو كارا يتقدم بهدف مبكر أمام فيوتشر في الكونفدرالية

تقدم فريق أسكو كارا التوجولي بهدف مبكر أمام فيوتشر في المباراة التى تجمع في أولى مباريات المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

وانتظر فريق أسكو كارا دقيقتين فقط من أجل افتتاح أهداف المباراة عن طريق كانجنيفي اماتشوتشوي الذي استلم الكرة من الجبهة اليسرى ومن ثم سدد كرة قوية سكنت شباك محمود جنش.

ويتواجد فيوتشر وبيراميدز في المجموعة الثالثة ببطولة الكونفدرالية بجانب أسكو كارا التوجولي والجيش الملكي المغربي.

ويسعى علي ماهر لتحقيق الفوز الأول له في البطولة من أجل استكمال مشوار المسابقة التي يشارك فيها للمرة الأولى في تاريخه.