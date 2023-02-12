عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حمدي عبدالعزيز: مؤتمر مصر الدولي للبترول منصة لعرض تقدم الصناعة

صدى البلد

قال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن مؤتمر مصر الدولي للبترول أصبح بمثابة منصة لعرض التقدم التي تشهده الصناعة وأهم التطورات التى حدثت فى النشاط البترولي في مصر، متابعا: المؤتمر شمل الحديث عن التطورات التي حدثت في القطاع من كافة الاتجاهات.

 

وأكمل “حمدي عبد العزيز” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”،: هناك تعاون ما بين مصر وأوبك من أجل تحقيق الاستقرار في سوق البترول العالمى، منوها بوجود تغير عالمى في البترول نتيجة الأزمات التى تحدث فى العالم، أثرت بالسلب على اقتصاديات البترول. 
 


وأضاف "دول الأوبك تعمل على حدوث توازن فى الإمدادات للحفاظ على السوق البترولية والأسعار"، متابعا: هناك خطة لتأمين إمدادات الطاقة في مصر.

 

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال حديثه اليوم على أهمية ضخ أكبر للاستثمار البترولى حتى لا يحدث زيادات كبيرة على البترول. 



وشدد على أن رؤساء الشركات الكبرى أكدوا على أهمية تعزيز التعاون فى الغاز الطبيعى بصفة خاصة، لكونه الوقود الانتقالي في هذه المرحلة.

 

وأشار إلى أن المهندس طارق الملا أكد خلال حديثه على أنه لا يمكن الاستغناء عن الوقود الأحفورى في يوم وليلة ولكن هناك تركيز على هذه المشروعات، ونستهدف تكثيف البحث مع الدول الأعضاء بشرق المتوسط لتوفير إمدادات مأمونة من الطاقة.

حمدي عبدالعزيز وزارة البترول مؤتمر مصر الدولي للبترول الغاز الطبيعى الرئيس السيسي اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموضوع انتهي .. أحمد موسى يعلن مفاجأة على الهواء

بالبدلة الحمراء على المشنقة..حقيقة تنفيذ إعدام قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته

تحرك جديد.. مفاجأة في أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه المصري

مفاجأة.. فرج عامر يصارح جماهير الأهلي بحقيقة الحالة الصحية لـ الخطيب

عكس التوقعات.. تحرك مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

قرار عاجل من وزارة التعليم لجميع المدارس.. شاهد

أقرب للتنجيم.. البحوث الفلكية يحسم الجدل بشأن زلزال مدمر يضرب مصر قريبا

فيديو أمام المحكمة|رسائل تحذير من مرتضى منصور: «اللي هيقرب من النادي يتحمل»

ترشيحاتنا

الأرصاد: مناطق على موعد مع الأمطار.. وانخفاض درجات الحرارة مستمر

نسألكم الدعاء.. صبا مبارك تنعى خالتها برسالة مؤثرة على إنستجرام

رقص ولبس مثير..أعمال منافية للأداب وراء سجن فتاة التيك توك موكا حجازي

تحذير صادم من الأمم المتحدة بشأن تداعيات زلزال سوريا وتركيا

اتحاد الكرة يكشف خليفة عصام الحضري بالمنتخب الأوليمبي..شاهد

الارصاد الجوية.. نصائح مرورية للقيادة بأمان أثناء المطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مطبخك.. علاج الشعر الأبيض للأبد بـ5 مكونات

أمير كرارة وأشرف زكي يقدمان العزاء في والد شريف إدريس.. صور

استبدل طبيبك.. حيوانات قد تكون قادرة على اكتشاف أمراض كارثية

خطفت قلوب الملايين.. مفاجأة سارة عن أسرة الطفلة شغف بعد زلزال سوريا

فيديو

الطفل المادي.. استشارية تحذر من الأساليب الخاطئة في تربية الصغار| فيديو

دوّر في حاجاتك القديمة.. تليفون نوكيا 3310 بـ40 ألف جنيه وأكثر "فيديوجراف"

رميناه بماضيه وحكايته.. ياسمين صبري تثير الجدل وترقص على أغنية غلبان

5 أشخاص يحضرون لحظة إعدام قاتل نيرة أشرف .. من هم ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ