حمدي عبدالعزيز: مؤتمر مصر الدولي للبترول منصة لعرض تقدم الصناعة

قال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن مؤتمر مصر الدولي للبترول أصبح بمثابة منصة لعرض التقدم التي تشهده الصناعة وأهم التطورات التى حدثت فى النشاط البترولي في مصر، متابعا: المؤتمر شمل الحديث عن التطورات التي حدثت في القطاع من كافة الاتجاهات.

وأكمل “حمدي عبد العزيز” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”،: هناك تعاون ما بين مصر وأوبك من أجل تحقيق الاستقرار في سوق البترول العالمى، منوها بوجود تغير عالمى في البترول نتيجة الأزمات التى تحدث فى العالم، أثرت بالسلب على اقتصاديات البترول.





وأضاف "دول الأوبك تعمل على حدوث توازن فى الإمدادات للحفاظ على السوق البترولية والأسعار"، متابعا: هناك خطة لتأمين إمدادات الطاقة في مصر.

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال حديثه اليوم على أهمية ضخ أكبر للاستثمار البترولى حتى لا يحدث زيادات كبيرة على البترول.





وشدد على أن رؤساء الشركات الكبرى أكدوا على أهمية تعزيز التعاون فى الغاز الطبيعى بصفة خاصة، لكونه الوقود الانتقالي في هذه المرحلة.

وأشار إلى أن المهندس طارق الملا أكد خلال حديثه على أنه لا يمكن الاستغناء عن الوقود الأحفورى في يوم وليلة ولكن هناك تركيز على هذه المشروعات، ونستهدف تكثيف البحث مع الدول الأعضاء بشرق المتوسط لتوفير إمدادات مأمونة من الطاقة.