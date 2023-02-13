حبس 3 أشخاص تخصصوا فى تقليد المشغولات الذهبية

قررت جهات التحقيق،حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لقيامهم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصصوا فى تقليد المشغولات الذهبية وترويجها.

نجح رجال المباحث في ضبط ثلاث أشخاص بالقاهرة لقيامهم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تقليد المشغولات الذهبية وترويجها وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش الصناعى والتجارى.

وأمر اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين .

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس قيام إحدى الفتيات بعرض قرط ذهبى "مقلد" للبيع بأحد محال بيع المصوغات الذهبية الكائن بدائرة القسم.

المشغولات الذهبية

على الفور تم الانتقال والفحص وأمكن ضبطها وتبين أنها فتاة مقيمة بالمعادى.

وبمناقشتها قررت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى تقليد المشغولات الذهبية بمشاركة شخصين آخرين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة القاهرة .

وتم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما عدد 7 فواتير بقصد استخدامها فى عمل فواتير للمشغولات الذهبية المُقلدة ومبلغ مالى .

وبمواجهتهما أيدا أقوال المتهمة الأولى وإعترفا بحيازتهما للفواتير بغرض استخدامها فى عمل فواتير للمشغولات الذهبية المُقلدة والمبلغ المالى من متحصلات البيع.