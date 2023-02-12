عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تغلق المجال الجوي فوق بحيرة ميشيجان

الفيدرالية الأمريكية
الفيدرالية الأمريكية

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، اليوم الأحد، إغلاق المجال الجوي فوق بحيرة ميشيجان لفترة وجيزة بسبب أنشطة تخص وزارة الدفاع الأمريكية وتم إعادة فتحه مره أخرى.

وقالت الإدارة في تصريحات خاصة لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "أغلقت إدارة الطيران الفيدرالية لفترة وجيزة بعض الأجواء فوق بحيرة ميشيجان لإجراء أنشطة وزارة الدفاع".

ونوهت الإدارة في تصريحاتها أنه تم إعادة فتح المجال الجوي مرة أخرى، بعد إغلاقه.

ويأتي إغلاق المجال الجوي لفترة وجيزة اليوم، بعد أن رصدت قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية (نوراد) "شذوذًا بالرادار"، فأرسلت طائرات مقاتلة للتحقيق.

الطيران الفيدرالية الأمريكية وزارة الدفاع الأمريكية بحيرة ميشيجان إدارة الطيران الفيدرالية وزارة الدفاع أمريكا الدفاع الجوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموضوع انتهي .. أحمد موسى يعلن مفاجأة على الهواء

مفاجأة.. فرج عامر يصارح جماهير الأهلي بحقيقة الحالة الصحية لـ الخطيب

بالبدلة الحمراء على المشنقة..حقيقة تنفيذ إعدام قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته

قرار عاجل من وزارة التعليم لجميع المدارس.. شاهد

تحرك جديد.. مفاجأة في أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه المصري

عكس التوقعات.. تحرك مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

أقرب للتنجيم.. البحوث الفلكية يحسم الجدل بشأن زلزال مدمر يضرب مصر قريبا

فيديو أمام المحكمة|رسائل تحذير من مرتضى منصور: «اللي هيقرب من النادي يتحمل»

ترشيحاتنا

تحت الصفر.. تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الـ 24 ساعة المقبلة |شاهد

إصابة هالاند تثير قلق جوارديولا قبل مواجهة أرسنال

محمد شريف يعتذر لجمهور الأهلي بعد فرصته المهدرة ضد فلامنجو

قررنا نستكين؟.. رسالة عاجلة من عمرو أديب لـ وزير التعليم

غدا.. اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تواصل تلقي طلبات المرشحين

بيراميدز يسفط فى فخ التعادل أمام الجيش الملكي في الكونفدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكبر مكافأة بكرة القدم.. كم جنى الهلال السعودي من كأس العالم للأندية؟

أكلة شتوية.. ما هي فوائد البليلة باللبن وطريقة عملها

بـ شنطة فلوس وسيجارة.. ماذا فعلت متسولة في شارع عباس العقاد؟.. فيديو

لا تتجاهلها .. علامات تدل على الإصابة بالسرطان

فيديو

بكراسي وترابيزات .. عربة فول داخل حرم جامعة الزقازيق.. وهذا رد الإدارة

أسعار الدواجن في شهر رمضان .. هل ستنخفض؟

حقيقة إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته..حكاية صورة متداولة

تحذير من تناول نوع شوكولاتة طاقة منتشرة بالأسواق | تسبب أمراض خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ