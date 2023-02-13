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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لمواجهة تداعيات الزلزال

وزير الداخلية التركي
وزير الداخلية التركي

أكد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الإثنين، على الوقوف في وجه كل من يحاول استغلال المحنة التي تمر بها البلاد، وخاصة اللصوص.

وقال وزير الداخلية في مؤتمر صحفي: "سنستخدم القانون للقضاء على مروجي الشائعات باستخدام حالة الطوارئ".

وأضاف وزير الداخلية التركي: "الأخبار الكاذبة أخطر من القنبلة النووية، وهو ما سنقف ضده".

وتابع وزير الداخلية التركي: "بلادنا تواجه أكبر كارثة عبر تاريخها وتاريخ العالم".

ومن ناحية أخرى، أكد نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، أن سلطات بلاده لن ترفع ركام المباني المتهدمة جراء الزلزال المدمر إلا بعد التوصل إلى جمع الأدلة، لافتا إلى أن الدولة ما زالت تعاني من تبعات الهزات الارتدادية منذ زلزال الاثنين الماضي
 

وقال أوقطاي، في تصريحات عبر مؤتمر صحفي، عقده أمس الأحد، "لن ترفع بقايا الركام المتهدم جراء انهيار المباني قبل جمع الأدلة في منطقة الزلزال"، متابعا أن، "توابع الزلزال مازالت مستمرة ونطالب الجميع بالابتعاد عن المباني المتضررة".

 

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